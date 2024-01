Se supo: revelaron los motivos que provocaron la separación de Cecilia Milone y Nito Artaza

Para todos, la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone fue algo inesperado. Si bien siempre hubo rumores que estaban al borde de cortar su relación, nadie se esperaba que lo hicieran realmente.

Pero ahora, llegó el bombazo. Recientemente se conoció la razón por la que terminaron la relación. Asimismo, cabe recordar que, ninguno de los protagonistas fue contundente con respecto a lo sucedido.

Ella no se refiere al tema y para no hacerlo mediático, mientras que él no pierde las esperanzas de recomponer la relación. Y en este contexto, el periodista Luis Ventura dio detalles de lo que causó la separación en cuestión.

Vale recordar que, en su momento, la actriz señaló : “Estoy en un proceso personal en general con mi vida que no estoy para exponer mi alma. Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. Por un rato, no sé, quizás en algún momento se me da por hablar, por escribir un libro, yo qué sé, en este momento no”.

Elijo no hablar, pero elijo no hablar ni de mi papá ni de mi mamá, o sea, estoy como en un proceso personal que quiero atravesarlo íntimamente y que en algún momento uno puede manifestarse públicamente, pero no es el momento”, insistió.

Así, según reveló Ventura, la que terminó con la relación fue Cecilia y los motivos fueron varios.

Pero, la gota que rebalsó el vaso fue un hecho concreto que sucedió relacionado al ámbito laboral. "Nunca antes hubo un espía y ahora hay. Uno de los motivos por los que Cecilia se enojó originalmente es porque Nito no fue a ver su espectáculo de tango", comenzó.

Y para rematar, agregó: "¿Qué hizo Nito entonces? Mandó a una persona que paga su entrada para no levantar sospechas. Paga su entrada, entra y con un celular empieza a filmar aspectos del espectáculo y cómo está la sala. La devolución es la de Nito a Cecilia por teléfono al día siguiente. Cecilia no se lo pidió, lo hace Nito para dejar constancia que está pendiente", cerró.