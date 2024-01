Karina Jelinek reclamó los miles de dólares que le debe Leo Fariña

Ahora, la modelo reveló que su ex marido nunca le reintegró una considerable suma dinero en moneda extranjera. Así, Karina Jelinek se animó a revelar que su ex marido, Leonardo Fariña, le adeuda una cifra exorbitante de dólares, que le prestó hace varios años.

Todo surge desde los rumores de una infidelidad que habría cometido a su pareja Flor Parissé, la que desmintió categóricamente, mientras aseguró que jamás existió ese engaño.

De manera sorpresiva, Karina se largó a ofrecer su análisis de todo lo que vivió con Leo y confesó: “Esto fue hace varios años, tardó un montón el divorcio. Cuando lo dejé se enojó conmigo, me echó del departamento. Tenía que firmar un papel para que sea de los dos, por suerte no lo firmé, gracias a Dios, porque me di cuenta que no quería nada de él”, recordó Karina, al tiempo que agregó: “Ya lo perdoné, no quiero nada de ese chico. Prefiero empezar de nuevo y no tener nada de lo que no corresponde, dejé el departamento sin nada, solo me lleve dos televisores. Y encima me debe plata”, contó.

Entonces, por último, Jelinek narró el problema en cuestión: “Le presté plata una vez. Un día me pidió un préstamo. Arriba de cien mil dólares o un poco más, no me acuerdo exactamente. En ese momento confías en tu marido, ¿cómo no le vas a prestar? Las cosas se comparten”, aseguró Karina.