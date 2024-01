Angustia por la desaparición de Matías: piden ayuda a la población y lo buscan en La Plata y Berisso

Desde hace cinco días, Matías Bermudez salió de su casa en Berisso y no tuvieron noticias de él. "Padece enfermedades y no está recibiendo tratamiento médicos lamentablemente", contaron sus familiares.

Según denunciaron ante la policía, "Matías se fue el pasado miércoles 24 de su hogar en bicicleta playera".

Como no usa celular, o mejor dicho sí lo usa pero sin línea telefónica se complica su rastreo. Lo mismo con la SUBE, ya no que no utiliza tarjeta ni transporte público.

Por eso, sus allegados pidieron expresamente ayuda a la población, ya que es clave para dar con su paradero. "Que se comuniquen de inmediato a los números de contacto 2216798266 / 2215087184 o se acerque a la comisaría más cercana.

Matías solía realizar su recorrido habitual, partiendo desde Berisso 60 hasta la Avenida Montevideo o el vecindario de Villa Arguello. Su desaparición ha generado preocupación entre sus familiares y amigos, quienes solicitan la colaboración de la comunidad para ayudar a localizarlo y asegurar su bienestar.