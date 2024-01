Los 80 de Susana: la diva le dijo adiós al teatro antes de su gran fiesta

Susana Giménez celebra hoy su cumpleaños número 80, a horas de haberse subido por última vez a un escenario: el fin de semana, realizó la última función de ”Piel de Judas” en Punta del Este, la obra y el lugar que eligió para retirarse de los escenarios, ese lugar que habitó desde su debut en “Las mariposas son libres”, en 1971.

Fue, por supuesto, una función particularmente emotiva, que afrontó rodeada de sus afectos más cercanos, su hija Mercedes Sarrabayrouse, su nieta Lucía Celasco, sus hermanos Carolina y Patricio Giménez Aubert y un sinfín de amigos, entre los que se encontraron Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y Marley, que viajaron el finde para celebrar los 80 de Su esta noche. Al terminar la función, lleno total, hubo una larga ovación que no quería terminar: era el largo adiós para la diva que nadie quería despedir.

Tras la ovación, subió al escenario su productor y amigo de toda la vida, Gustavo Yankelevich. “Él es el culpable. Todo lo que me propone casi siempre lo consigue porque en esto tenía razón, aunque había una que no me gustó, de casualidad, la única. Esta me encantó, y tenías razón, a la gente le encanta, sonríe, y me parece que estamos viviendo todos un momento en el que hay que reírse un poco realmente”, contó Su.

“Nosotros un poco por la política, pero hasta el mundo está mal. ¡Hasta Ecuador se puso terrible!, una cosa rarísima”, siguió Su, mientras Yankelevich le aconsejaba no tocar el tema político. Entonces, la diva de los teléfonos cerró: “Los amo a todos, me han recibido y me han despedido de una manera muy cálida, gracias”.

Su se encuentra medio radicada en Uruguay por sus diferencias con la política del país, y tras varios cruces por cuestiones fiscales en Argentina: todo comenzó en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus que se vivió en el mundo durante el 2020, cuando Su viajó a su mansión para pasarla allí, y ya no regresó al país más que para situaciones puntuales, como probarse ropa para las funciones de La Piel de Judas y para votar en las últimas elecciones nacionales. Así, la diva decidió que su despedida de los escenarios, que comenzó el 22 de diciembre, tuviera lugar en Punta del Este. Su decidió decirle adiós al teatro porque “agota, te juro que te agota”, según reveló antes de las funciones, pero, claro, no significará que su carrera se frena: este año estrenará una película y además anunció que volverá al país para conducir su clásico programa de entrevistas y entretenimientos desde mediados de año.

La fiesta

Pero, por lo pronto, es tiempo de frenar. Y de celebrar, claro: 80 no se cumplen todos los días. Esta noche habrá gran fiesta gran en La Mary, la mansión uruguaya de Su, y por eso ya hay varios famosos que se mostraron en el vecino país, ya arribados allí para celebrar con su amiga.

Ese fue el caso de Marley, Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese, que se mostraron en Instagram a bordo de un avión y luego en la pileta, disfrutando del calor y refrescándose con unos tragos. También ya están instalados sus familiares, que, como quedó dicho, estuvieron en la última función de “Piel de Judas”.

Además, se espera la presencia de Ricardo Darín, Cristian y Verónica Castro, El Puma Rodríguez. La diva habría prohibido que los famosos se saquen fotos en el festejo, motivo por el cual habrá que esperar a las fotos “oficiales” para saber de qué se trató la fantástica fiesta.

Esta noche, Susana celebrará sus 80 rodeada de amigos en su mansión La Mary