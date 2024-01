Se sortearon las zonas y habrá duelos interzonales

La Primera Nacional sorteó sus dos zonas y el fixture para la temporada 2024, que definirá dos nuevos ascensos a la Liga Profesional. Además habrá un condimento extra que será la de dos duelos interzonales entre los clásicos rivales y otros equipos que fueron ermparejados.

La zona A estará compuesta por Agropecuario, Alvarado, All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Arsenal, San Martín de Tucumán, Chacarita, Deportivo Maipú, Ferro, Gimnasia de Jujuy, Güemes de Santiago del Estero, Quilmes, Guillermo Brown de Puerto Madryn, San Miguel, Racing de Córdoba, Tristán Suárez, Patronato, Talleres de Remedios de Escalada y San Martín de San Juan.

Mientras que la zona B estará compuesta por Aldosivi, almagro, Defensores de Belgrano, Atlanta, Atlético Rafaela, Brown de Adrogué, Defensores Unidos, Almirante Brown, Colón, Chaco For Ever, Deportivo Morón, Nueva Chicago, Gimnasia y Tiro de Salta, Temperley, San Telmo, Mitre de Santiago del Estero, Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza.

Por su parte, los encuentros de las fechas interzonales serán: San Martín(T) - Chaco For Ever, Colón - Patronato, Chacarita - Def. de Belgrano, Quilmes - Temperley, Tristán Suárez- Almirante Brown, Brown (A) - Talleres (RE), San Telmo - Arsenal, Almagro - Estudiantes (BA), Deportivo Morón-San Miguel, CADU - Agropecuario, Atlanta- All Boys, Chicago - Ferro, Estudiantes (RC) -Racing (Córdoba), Rafaela - San Martín (SJ), Güemes (SdE) - Mitre (SdE), Gimnasia (J) - Gimnasia (S), Gimnasia (Mendoza) - Maipú, Aldosivi - Alvarado y Deportivo Madryn - Guillermo Brown.