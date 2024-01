Dicen que la orden de echar a Mengo de C5N “vino de arriba”

"Han decidido prescindir de mis servicios en C5N", informaba hace apenas unos días Julia Mengolini, la periodista y abogada con vasta experiencia en radio y televisión.

Mediante las redes sociales, había asegurado que "he recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma". Pero pese a todo ello, en las últimas horas, Fernanda Iglesias, colega de Mengolini, contó los principales motivos de su despido del canal.

En el programa "Los Ángeles de la Mañana" que conduce Ángel de Brito, la panelista remarcó que según la explicación que le dieron, "la sacaron por tener una imagen extremadamente kirchnerista".

"Yo pregunté porque hay un montón, como Brancatelli, pero la echaron solamente a ella", siguió en esta misma línea.

A su vez, para brindar mas información sobre lo sucedido, dejó en claro: "Los directores la quieren, pero la orden viene de más arriba. Y supuestamente volvería en marzo. Yo no pienso igual que ella y no la aguanto, pero no me parece bien lo que le hacen".

Por último, en su posteo, Mengolini había remarcado que "los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo... Como siempre, me encontrarán en @futurockOk".