Estudiantes, a 41 años del Metropolitano 1983: el recuerdo de los campeones en la mítica parrilla

Hace 41 años, el Estudiantes de Carlos Salvador Bilardo levantaba el título del Torneo Metropolitano 1982 . Tras el pitazo final en el Chateau Carreras de Córdoba, la dedicatoria fue para Osvaldo Zubeldía sin dudarlo.

Parte de aquel plantel, figuras históricas del Pincha, ídolos y ex jugadores de la Selección Argentina, se reunieron en un almuerzo muy especial. Hoy, algunos de ellos no viven en La Plata pero viajaron para compartir un rato con sus compañeros en la mítica parrilla donde día a día se juntaban a comer, como una de las costumbres que el Narigón dejó en su paso.

Julián Camino, Delménico, Lemme, el Bocha Ponce, Rubén Agüero, Claudio Gugnali, Abel Herrera y Hugo Gottardi son algunos de los que se dieron cita este mediodía.

Julián Camino recordó que al llegar al plantel “era un pibe”, tenía 21 años y “era un equipazo”. A la parrilla donde se dieron cita este 14 de febrero “veníamos cuando concentrábamos, no había cocinero. Bilardo encontró este que estaba cerca y después seguimos con otro técnico y nos fue muy bien. Ese equipo jugaba de local y visitante de la misma manera, atacaba siempre. Tenía grandes jugadores en la mitad de la cancha”.

Delménico, por su parte, volvió a La Plata desde Rosario: “Es difícil olvidarse de estos muñecos. Fueron un año y meses maravillosos. Se ha formado esto y no me pasó en otro equipo, que nazca de nosotros mismos encontrarnos. Bilardo es el máximo. He tenido muchos técnicos pero él me enseñó mucho. En Colombia, lo tenía como adversario, yo veía lo que proponía y quería para su equipo y me encantó. Cuando me llamó, fue un sí rotundo”.

Miguel Lemme trajo al presente al Profe Echeverría -Ricardo, preparador físico de Bilardo-, quien lo fue a buscar a San Martín y lo citó en Aeroparque “con una pelota”. “Vino Carlos y me dijo que me quería probar diez minutos. Vengo acá (City Bell), me peleo con el Tata Brown y ya me iba. Jugamos contra un equipo japonés. Cuando me voy, Bilardo me mandó a llamar y me fichó”, mencionó.

“Es uno de los equipos más grandes de Estudiantes de La Plata. Jugaba con tres 10 y dos delanteros. Russo, Trobiani, Ponce, Sabella, Galetti, Trama y Gottardi y a la defensa, Camino y Herrera. Pasaban al ataque, jugábamos de igual a igual en todos lados. Me marcó mucho, tuve la suerte de estar acá, equipo que marcó la historia del club”, agregó.

“Lo mío fue una integración de a poco. Era el más chico de todos, con 19 años, y a un año de haber empezado tenía un poco más de experiencia, fue el primer campeonato y nos marcó a todos. Mucha historia, grandes recuerdos, el Profe Echeverría”, comentó Bocha Ponce. A su vez, destacó que “el mejor partido” de ese equipo lo tocó verlo desde afuera: “Fue en Santa Fe, con Unión. Había que ganar sí o sí y era una máquina. Aparece Julián haciendo un gol con un pelotazo del Tata, desde afuera los veía apretando”.

Ellos son un grupo de amigos, y como tales, los chistes no faltan. Cuando Hugo Gottardi toma la palabra, Julián Camino bromea con que si no fuera por sus pases, él no sería goleador pero el retruco llega rápido: “Si yo no cabeceaba, el centro de Julián era al pedo”.

Los goles que más recuerda “son los que ganan el campeonato. Pero el de Talleres es el más importante y contra Independiente (2 a 0)”. En la misma línea, resaltó que aquel equipo no contaba con cocinero en el Country y a veces se turnaban para cocinar: “Yo comía, había algunos que robaban como Gugnali, Bocha Ponce y Camino”.

Quién formó el equipo técnico con Sabella y Camino para que Estudiantes vuelva a levantar la Copa Libertadores, no dejó de resaltar la figura de Carlos Salvador Bilardo, “un maestro”. Él pudo jugar un ratito durante el último partido pero en 1983 “tuve un poco más de participación”. “En ese momento te consolidabas en Reserva en ese momento, era otro mercado y eran muy pocos lo que se iban. Casi todos nacían y morían en su club. Estudiantes me hizo un contrato y al año siguiente compartía un título para toda la vida. Con Sabella, en Estudiantes y en la Selección, siempre decíamos con Julián que habíamos estado en los últimos cuatro de cinco títulos de Estudiantes y nos juntamos después de muchos años y volvimos para ganar la Libertadores”, indicó.

Abel Herrera llegó desde La Costa: “Este grupo fue espectacular. Con Echeverría, Carlos y con mucha dedicación se logró lo que se logró. Después de 41 años nos seguimos juntando”.

Rubén Agüero era de los más jóvenes y uno de los últimos en integrar el plantel: “Bilardo me venía siguiendo y vine a un grupo excepcional, un grupo espectacular como el cuerpo técnico, la comisión directiva y Raúl Correbo que es un señor, un ejemplo. Ese equipo es para mostrarle a los jugadores y decirle ‘Esto es lo que quiero para mi equipo’”.

La hazaña

Ese campeonato le permitió a Bilardo dar el salto al seleccionado argentino. Desde la AFA, Julio Grondona ya lo tenía decidido, por lo que días después llegó el anuncio, durante el festejo del Pincha en su casa ante Temperley.

Estudiantes culminó con 54 puntos, producto de 21 triunfos, 12 empates y sólo 3 derrotas (dos ante Boca y una ante Newell 's). Segundo terminó el Rojo, con 52 unidades y tercero fue Boca, con 48.

Bilardo sorprendió a todos en ese torneo y logró un equipo base con un tridente ofensivo (jugaba con tres número 10: Alejandro Sabella, Marcelo Trobbiani y José Daniel Ponce) que desarrolló un fútbol de alto vuelo, una dupla atacante implacable y una defensa muy firme.

El equipo base formaba con Delménico; Camino, Brown, Gette o Landucci y Herrera; Russo, Trobbiani, Ponce (alternaba con Lemme) y Sabella; Gottardi y Trama.

El plantel campeón lo completaron Berte, Malvarez, Martínez, Llane, Gurrieri, Vargas, Perazzo, Agüero, Gugnali, Galletti y Monzón.

Con aquel título nació algo que hoy por hoy se canta siempre en cancha de Estudiantes, con una camiseta que conmemora al histórico “equipo del Narigón”.