Áspera discusión entre Georgina Barbarossa y el denunciante que no permitió la cremación de Locomotora Oliveras

La noticia puso en pausa el dolor y el duelo por Alejandra Locomotora Oliveras. La Justicia de Santa Fe suspendió la cremación de la exboxeadora luego de una denuncia de Aldo Parodi, fisicoculturista mendocino, por la posible incidencia de esteroides y anabólicos en su muerte.

Entonces, Georgina Barbarossa, frente a las cámaras de su programa, se cruzó con el denunciante: “A mí me va mal porque siento que usted se está colgando de una persona súper famosa, muy querida y metiéndose en la privacidad, de una manera espantosa, en un momento tan doloroso”, tiró la conductora.

“¿Por qué lo hace ahora?”, disparó Georgina al teléfono en vivo para desafiar al fisicoculturista.

“Primero, yo no me cuelgo de nadie”, replicó Parodi, “segundo, hace treinta años que investigo esto. Cuando muchos aplaudían a Maradona, yo lo denunciaba para salvarle la vida. Investigue un poquito más de mí para saber que no me cuelgo de nadie. No me hace falta”, insistió.

“¿Y por qué no le salvaste la vida antes? ¿Por qué no hablaste con Locomotora? ¿Por qué no le dijiste: ‘Gorda, pará si estás consumiendo anabólicos’?“, dijo Brabarossa.

“El tema no es personal”, afirmó Parodi. “Mi lucha es contra la muerte, contra la droga. No es en contra de nadie en particular. La denuncia es de 2012, en Santa Fe. Interiorizate”, replicó convencido.

Así, Georgina se mantuvo en su postura. “Me enojo porque es una persona muy querida... No te metas con una persona que ya no puede defenderse,” reclamó Barbarossa al tiempo en que le consultó si su denuncia era directamente contra la boxeadora. “No, es en contra de la mafia”, exclamó.

Luego, la conductora dio su opinión al respecto. “Entonces no te agarres de esa denuncia que no era contra la Locomotora porque irrumpen en el velorio y paran una cremación.”

Y por último, el denunciante señaló: “Los tengo que dejar porque me están llamando de otros canales, les agradezco mucho la entrevista”, explicó Parodi, para dar por terminada la charla. “Me hubiera encantado conocerla porque como yo fui campeón de físicoculturismo conozco el infierno desde adentro””, cerró, en referencia a la boxeadora.