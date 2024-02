Pesar por la muerte de un reconocido profesor de Letras de la UNLP

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) lamentó el fallecimiento de José María Ferrero, un reconocido profesor de Letras.

Ferrero fue docente titular de la cátedra de Expresión Oral y Escrita en la vieja Escuela Superior de Periodismo y luego estuvo al frente de los Seminarios Texto Ficcional y Condición Humana y Literatura Fantástica correspondientes al Ciclo Superior de la Licenciatura en Comunicación Social de la ya Facultad de Periodismo.

Ante su partida, el docente y ex decano de esa casa de estudios, Luciano Sanguinetti, le dedicó un sentido texto. “Es difícil escribir sobre José María Ferrero, el gordo, como le decíamos, sin pensar que estamos haciendo pelota la gramática. Que la coma no va donde la pusimos, que sería mejor un punto, que la frase es muy larga y no aporta nada nuevo. Y más difícil todavía ahora que el tipo ese no está para corregirnos. Pero así es la vida”, comenzó el descargo.

“Fue uno de los profesores históricos de la vieja Escuela Superior de Periodismo y un hombre fundamental en el pase a Facultad. Nos enseñó más de lo que aprendimos. Teníamos diferencias políticas, etarias, de estilos, de procedencias, pero siempre nos trató con respeto, cariño y ese humor particular del que siente que ya está más allá de todo mal”, recordó.