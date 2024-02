Invasión de mosquitos en La Plata: vecinos aseguraron que "no se entregan repelentes" en salitas y delegaciones

En medio de la invasión de mosquitos, vecinos de distintos barrios de La Plata se quejaron porque no pudieron acceder a la entrega de repelente gratuito en los Centros de Atención Primaria de salud (CAP) y delegaciones, tras el anuncio formulado por la Municipalidad como una de las medidas para combatir al insecto.

Según consignaron, al acudir a las salitas y centros comunales para obtener el producto, a fin de protegerse del aluvión de mosquitos, se toparon con el faltante. Así les informaron personal de esas dependencias. Incluso ante la gran demanda vecinal, en las instalaciones de salud colocaron carteles para dar cuenta de la escasez de repelente.

Por caso, en el Centro de Salud Nº 13, en Barrio Norte, se colocó en la puerta de entrada un afiche en el que se leía "no tenemos repelente", lo que despertó el enojo de los usuarios. A raíz de la presencia del insecto, también se solicitaba "mantener la puerta cerrada".

Asimismo, desde Villa Castells aseguraron que "concurrimos a buscar repelente pero no tenían ninguno".

Nora, vecina de San Carlos, contó que "fui hoy a una salita y no me dieron nada, me dijeron que no tenían". "En mi caso fui a una salita de mi localidad y no me dieron porque dicen que 'no hay'".

A partir de la queja de vecinos, desde la Comuna trascendió que si bien se entregaron alrededor de 2000 recipientes con repelentes, se priorizaron zonas con posibles focos de dengue o casos sospechosos. No obstante, se espera la entrega de una nueva tanda del producto, que es de elaboración propia.

Ayer el Municipio informó que la comunidad puede acercarse a los CAPS, donde además del producto se entrega folletería con información clave para que los vecinos sepan cómo evitar la proliferación del insecto. Además, desde estos centros se trabaja para identificar y priorizar las zonas con dengue activo.

Se trata del spray elaborado por la propia Municipalidad en el Laboratorio de Especialidades Medicinales. El reparto es de forma gratuita en los CAPS y las delegaciones.

Una vez culminada la entrega del repelente, el cual tiene una duración de tres horas desde su aplicación, la Comuna hará lo propio con una nueva tirada destinada a ampliar la cobertura en las delegaciones del Partido.

El producto no solo apunta a combatir el dengue, sino cualquier tipo de enfermedad transmitida por mosquitos, y se suma al plan integral de la Municipalidad contra el insecto, que incluye tareas de fumigación, corte de pasto, desmalezamiento y concientización.