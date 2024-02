Fuerte tensión con las provincias: en el Gobierno aseguran que "Milei se siente con espaldas por el 56% que lo votó"

El ministro del Interior, Guillermo Francos , aseguró que el presidente Javier Milei "se siente con espaldas por el 56% de los votos que obtuvo con este discurso" de ajuste, en medio de la fuerte tensión con los gobernadores.

"Sabíamos que esto no iba a ser fácil, pero el Presidente se siente con espaldas por el 56% de los votos que obtuvo con este discurso", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete se refirió al conflicto con la provincia de Chubut y lamentó la advertencia del gobernador de esa provincia patagónica, Ignacio Torres, de frenar el envío de petróleo y gas.

"El gobernador de Chubut podrá amenazar si quiere, concretar su amenaza, pero tiene que someterse a la ley. No tiene ninguna capacidad, ninguna facultad, ningún derecho para cortar el suministro de petróleo, que lo hacen empresas privadas, que va por oleoductos privados y va al puerto. Salvo que lo haga por la fuerza y ahí estaría cometiendo un ilícito, pero no creo que sea su intención", lanzó. Y agregó: "Será responsable de sus actos".

Francos consideró que Torres se siente "molesto, enojado porque por ahí esperaba recibir una ayuda del Gobierno que no recibió" y ratificó la política de ajuste que lleva adelante la Casa Rosada y que está generando un fuerte enfrentamiento con los gobernadores: "Las provincias también tienen que reacomodar sus gastos a los ingresos que tienen por la coparticipación y por ingresos propios".

"Los gobernadores aprovecharon esta oportunidad para manifestarse en contra de una actitud muy firme del Gobierno de limitarse a lo que dicen las normas escritas", indicó.

Ante ello, el ministro del Interior afirmó que el cuestionamiento de los gobernadores "tal vez sirva en algún momento para que las provincias con la Nación se pongan de acuerdo para hacer una modificación de la Ley de Coparticipación".

Y concluyó: "No se tiene que ver como una confrontación del Gobierno nacional con las provincias, porque estamos siempre dispuestos a dialogar y encontrar caminos que nos permitan salir del desastre económico heredado".

La reacción de Bullrich

La ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que ningún miembro de esa fuerza política "puede validar la amenaza de confiscar propiedad privada" y consideró que la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cortar el suministro de gas y petróleo por la caída de la coparticipación, "no solo es obsceno" sino que son dichos que "ahuyentan inversiones".



"Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos", sostuvo la ministra de Seguridad en las últimas horas desde su cuenta personal de la plataforma X.



En una reacción que contó con el respaldo explícito de la gran mayoría de las provincias, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, advirtió ayer que interrumpirá la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a su distrito.



"Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver", desafió el gobernador de la provincia que es la segunda cuenca hidrocarburífera del país, tras la cuenca neuquina.



Minutos después de esta declaración, los mandatarios de las provincias patagónicas emitieron una declaración de apoyo a la decisión de Torres, mientras nueve gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se solidarizaron con la situación de Chubut y pidieron al Gobierno nacional a que "envíe urgente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia".



Por separado, sumaron su respaldo Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Martín Llaryora (Córdoba).



Los gobernadores de JxC, al que también pertenece Torres, sumaron su "total respaldo y apoyo" al mandatario chubutense y exhortaron al Gobierno nacional a "cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia".



El comunicado lleva la firma de Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).