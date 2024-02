La amenaza de Chubut y la rebelión de las provincias

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, advirtió ayer que interrumpirá la salida de petróleo de la provincia si el Ministerio de Economía de Nación “insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación” que le corresponde a su distrito.

“Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”, desafió el gobernador.

Torres habló en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener “de manera indebida” fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.

Relató que desde su administración “propusimos canjear esta deuda por una de mejores condiciones ante el Banco Central, que no nos puede negar esas condiciones y sin embargo nos están pateando la autorización, cuando a Nación se lo autorizan en 24 horas”.

Torres acusó “al ministerio de Economía de la Nación de retener de manera indebida la mitad de la coparticipación, cuando la provincia tiene voluntad de pago de una deuda y para eso propuso al Banco Central un canje de deuda en mejores condiciones, que hasta el momento no fue aprobado”.

Culpó a la gestión anterior del “gobernador (Mariano) Arcioni de poner la cabeza en la guillotina endeudándose con tasas altísimas ante lo cual nosotros propusimos canjear esta deuda por una de mejores condiciones”.

Agregó que “esperamos que esto sea una cuestión administrativa, no una forma de amedrentamiento porque si es así y el martes o miércoles no hay una resolución favorable, vamos a optar por no exportar ni un barril de petróleo”.

Recordó que “Chubut es la cuarta provincia exportadora y no vamos a permitir que nos pisen la cabeza de esta manera”.

Sostuvo que la postura de la administración central “es ir contra las provincias” aunque “nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas con el gobierno nacional porque queremos que le vaya bien, pero no vamos a permitir que no se nos dé la misma posibilidad que a Nación para canjear deuda”.

Luego advirtió que “confiamos en que se va a resolver, pero si no vamos a usar todas las herramientas que tenemos para defendernos y vamos a ganar esta pelea, porque la ley es una sola y es para todos”.

Las declaraciones de Torres coincidieron con un encuentro multitudinario de sindicatos vinculados con la actividad petrolera que ayer se movilizaron, en el aniversario 123 de Comodoro Rivadavia, para protestar por la quita de recursos de las operadoras a la que acusan de direccionar la inversión a la cuenca de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

Quiero agradecer a los gremios por la posición que tomaron en esta avanzada contra las arcas provinciales porque si no nos plantamos ahora al principio, no sacamos más la cabeza del pozo en 4 años” sostuvo

APOYO PATAGÓNICO Y DE KICILLOF

La posición del gobernador fue avalada horas después por el resto de los mandatarios patagónicos, quienes alertaron que si Nación “no le entrega” a Chubut los $13.500 millones que le “retuvo ilegalmente”, apoyarán la decisión de Torres de “no entregar su petróleo y su gas”.

Los gobernadores patagónicos Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa) apoyaron la arremetida de Torres a través de un comunicado.

Bajo el título “Provincias unidas del sur”, sostuvieron que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Ligación de defender sus intereses”. Y agregaron: “no aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo.

Los mandatarios expresaron que “el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual” y lo enmarcaron como parte de “represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento” de la Ley ‘Bases’ en el Congreso.

“No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo”, remarcaron en el comunicado, en el que repudian “tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana”.

En el comunicado de los gobernadores patagónicos también se criticó que el Gobierno nacional “retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador al Transporte Público” a distintas provincias como Chubut y La Pampa, los cuales son “recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica”.

“Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron”, expresaron.

En ese sentido, los gobernadores resaltaron que “por esa razón la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut, decretó la ilegalidad de la quita”.

“No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA”, agregaron.

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó: Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esa “extorsión” y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos y provincias”.

RESPALDO DE GOBERNADORES DE JUNTOS POR EL CAMBIO

Los gobernadores de Juntos por el Cambio expresaron su “total respaldo y apoyo” al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y exhortaron al Gobierno nacional a “cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”.

“No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, indicaron los mandatarios de JxC .

En el texto, el grupo de mandatarios manifestó “su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento .

“El comunicado lleva la firma de Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

También apoyaron los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora además del diputado Ricardo López Murphy.