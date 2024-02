La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 River vs. Boca ESPN Premium/TNT SPORTS

19:30 Gimnasia vs. Estudiantes ESPN Premium

19:45 Newell's vs. Rosario Central TNT SPORTS

22:00 Instituto vs. Godoy Cruz TNT SPORTS

22:00 Lanús vs. Banfield ESPN Premium

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:30 Cincinnati vs Toronto FC Apple TV

19:00 Nashville SC vs New York RB Apple TV

22:30 L.A. Galaxy vs Inter Miami Apple TV

SERIE A

08:30 Juventus vs Frosinone DGO/ESPN 2/STAR +

11:00 Cagliari vs Napoli DGO/ESPN 3/STAR +

14:00 Lecce vs Inter DGO/ESPN 2/STAR +

16:45 Milan vs Atalanta STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Lens vs Monaco DGO/ESPN 3/STAR +

11:00 Le Havre vs Reims

11:00 Niza vs Clermont

11:00 Toulouse vs Lille

13:00 PSG vs Rennes STAR +

16:45 Marsella vs Montpellier STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Cádiz vs Celta de Vigo DGO/ESPN 4/STAR +

12:15 Betis vs Athletic Bilbao DGO/DSPORTS /1611

14:30 Las Palmas vs Osasuna DSPORTS / 1610

17:00 Real Madrid vs Sevilla DGO/DSPORTS / 1610

PREMIER LEAGUE

10:30 Wolverhampton vs Sheffield United DGO/ESPN 2/STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Frankfurt vs Wolfsburgo STAR +

13:30 B. Dortmund vs Hoffenheim STAR +

15:30 Augsburgo vs Friburgo STAR +

CARABAO CUP

11:40 Chelsea vs. Liverpool DGO/ESPN/STAR +

NBA

15:00 Philadelphia 76ers vs. Milwaukee Bucks DGO/ESPN 3/STAR +

17:30 Phoenix Suns vs. LA Lakers DGO/ESPN 3/STAR +

21:00 Golden State Warriors vs. Denver Nuggets DGO/ESPN 2/STAR +

23:30 LA Clippers vs. Sacramento Kings DGO/ESPN 2/STAR +

PRIMERA NACIONAL

17:00 Guemes (SdE) vs Agropecuario

17:00 Gimnasia (J) vs Brown (PM)

17:00 San Telmo vs Nueva Chicago

18:00 Racing (C) vs Tristan Suarez

18:30 Chaco For Ever vs Dep. Morón

20:00 Colón vs Patronato

20:00 Atl Rafaela vs Gimnasia (M)

20:00 Alvarado vs All Boys

21:45 Quilmes vs Chacarita TYC SPORTS

FIBA AMERICUP - CLASIFICACIÓN

19:10 Cuba vs. EEUU DGO/DSPORTS 2 / 1612

20:10 Colombia vs. Venezuela DGO/DSPORTS+ / 1613

21:20 Chile vs. Argentina DGO/DSPORTS 2 / 1612

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

09:00 Motherwell vs. Celtic DGO/FOX SPORTS 2

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

09:30 Brujas vs. Anderlecht DGO/FOX SPORTS

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 Eldense vs. Racing STAR +

12:15 Alcorcón vs. Tenerife STAR +

14:30 Cartagena vs. Elche STAR +

EREDIVISIE

10:30 Almere City vs Feyenoord STAR +

12:45 AZ Alkmaar vs Ajax STAR +

SEIS NACIONES

11:55 Francia vs. Italia DGO/ESPN 4/STAR +

MUNDIAL FÚTBOL PLAYA

12:30 Final DGO/DSPORTS+ / 1613

GOLF - PGA TOUR

16:00 Ronda Final DGO/ESPN 2/STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Clermont vs. Toulouse STAR +

NASCAR CUP SERIES

17:00 Atlanta 400 DGO/DSPORTS MOTOR / 1614

ATP 500 - RÍO DE JANEIRO

17:30 Final Singles DGO/ESPN 4/STAR +

COPA DE ORO

19:00 Paraguay vs. Canadá STAR +

SEVEN DE VANCOUVER

20:30 Super Session STAR +