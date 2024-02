Marcelo Longobardi reveló detalles de su pelea con Lanata y bancó a Lali Espósito

Marcelo Longobardi habló de su pelea con Jorge Lanata, que lo distanció de Radio Mitre, y bancó a Lali Espósito tras los ataques de Javier Milei. Fue durante un móvil con LAM, el ciclo de chimentos conducido por Ángel de Brito.

Consultado sobre su opinión respecto a los mensajes que recibió la cantante argentina por parte del presidente y sus seguidores, hizo una comparación llamativa con “lo que hacían los Kirchner”.

“Es inanalizable. Argentina no crece hace 20 años, tenemos 55% de pobreza, la gente con empleo formal ya es pobre, no hay negocios nuevos. La discusión me parece tan estúpida como intrascendente”, comenzó Longobardi.

“Hoy es un día, un presidente imagina que eso es un ejemplo y me parece una gran pavada nacional. No es la culpa de Lali, hay problemas más trascendentes y, además, yo tengo mucha simpatía por Lali. Me parece una pérdida de tiempo”, agregó.

Además, hizo una llamativa comparación: “Es cierto que hay una falta de proporcionalidad (entre el presidente y la cantante). Pasaba con los Kirchner, Argentina está para otra cosa y pierde oportunidades por la discusión de un montón de fanáticos”.

Respecto al apodo ‘Lali Depósito’ que esgrimió Javier Milei y replicaron sus seguidores, consideró: “Es una mala costumbre que tienen los argentinos, de cambiar el nombre a la gente. Es muy maleducado. Yo lo he sufrido, no personalmente, en Radio Mitre con Cristina Fernández que le decía Radio Buitre. Nadie se acuerda de eso como no se van a acordar de Lali Depósito”.

💥 Marcelo Longobardi habló de los ataques de Javier Milei a Lali Espósito



“Tengo mucha simpatía por Lali”.



🎬 Mirá el programa en vivo acá 👉 https://t.co/718O59XAjP



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/1Ss9CsZFjw — América TV (@AmericaTV) February 27, 2024

La pelea con Lanata

Una discusión con Jorge Lanata, con quien compartía el pase en Radio Mitre, lo alejó de la emisora. En un móvil con LAM, recordó las diferencias que generaron la pelea y la posibilidad de una reconciliación.

“Yo me enojé y chau. Me sentí maltratado y porque la radio no me respaldó en lo que yo sentía. Creí tener un papel en Mitre que no tenía”, explicó sobre su distanciamiento.

A su vez, trató de sacarle dramatismo a los hechos: “Yo comenté un libro que sacó Lanata, no tengo problema. Si me quiere o no me quiere es un problema de él, yo no tengo ningún problema”.

Sin embargo, admitió que la cuestión del pase radial “es difícil”. Ya en el piso de LAM, Maite Peñoñori contó: “Una vez, sobre esto, él me dijo algo así como que la gente que es muy talentosa es muy difícil”.