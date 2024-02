Pereyra quedó molesto con los dirigentes

El mediocampista Joaquín Pereyra criticó a los dirigentes de Atlético Tucumán luego de la frustrada transferencia a New England de la MLS. “La relación con ellos está prácticamente rota. En los tres años que llevo en el club nunca tuve un problema con nadie pero ahora se portaron realmente mal”, apuntó .

El talentoso mediocampista recibió una oferta de New England Revolution de la MLS pero el club la rechazó y en un comunicado publicado el pasado domingo aseguró que el jugador no quiso viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba. “Me ensuciaron con el comunicado cuando estuve toda la semana en kinesiología por una lesión en el tobillo. Ellos me pidieron que no viaje y ahora soy el malo de la película cuando estuve toda la semana lesionado”, explicó.

Pereyra contó que el manager del club, el exarquero Christian Lucchetti, fue el que le dijo que no tenía que viajar y que no habló con el presidente Mario Leito. “Nunca dio la cara. Nadie me comunicó que se cayó el pase”, afirmó el zurdo, de 25 años, que el año pasado estuvo cerca de pasar a Racing Club pero decidió quedarse en Tucumán.

Pereyra cumplió 100 partidos con la camiseta del Decano en el último partido de local ante River y el club tenía previsto homenajearlo el sábado en la previa del compromiso ante Vélez. Pero ni siquiera sería tenido en cuenta.