Cruce y polémica por la atención de bonaerenses en hospitales porteños

El video en el que se observa a un médico de un centro de salud porteño discutir con pacientes oriundos de la Provincia que buscaban atención sanitaria, reavivó una vieja polémica. Una vez más, los bonaerenses que cruzan a territorio porteño para acudir a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires disparó la controversia entre funcionarios de ambos distritos.

En se marco, el jefe de Gobierno Jorge Macri afirmó que están “diseñando un sistema de diagnóstico y atención” donde se priorice al porteño en la salud pública del distrito, al referirse al flujo de pacientes que se desplazan de municipios bonaerenses para recibir atención en la ciudad de Buenos Aires.

“Vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo que podamos, pero también estamos diseñando un sistema de diagnostico y atención para el porteño donde lo prioricemos. Me parece que es razonable”, afirmó.

Claro que desde el otro lado del Riachuelo no se quedaron atrás. El gobernador Axel Kicillof salió con los tapones de punta. “Es un “razonamiento estúpido”, disparó. Y acotó: “En una temporada normal, tenemos 10 millones de turistas, no sé cómo va a terminar ésta. De los cuales muchísimos son de la Capital Federal. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir, lanzando el Operativo Sol, que les voy a pedir el domicilio para ver si les cobro o los atiendo? La verdad que no tiene mucha lógica”.

Macri, por su parte, dijo que “es un problema histórico pero probablemente esté alcanzado su pico de complejidad más alto. El nivel de desmanejo y desinversión en el sistema de salud pública, sobre todo a nivel provincial, es grave”, subrayó el mandatario capitalino al criticar a la gestión de Kicillof.

En ese sentido, el ex intendente de Vicente López dijo que su responsabilidad “es tratar de priorizar al vecino que sostiene el sistema público”.

“Obviamente no cuando hay un riesgo de vida o una emergencia porque ahí no hay especulación. Pero la mayoría de las problemáticas que llegan a las guardias son de atención primaria”, añadió.

Finalmente, lamentó que “la gente sale desesperada a tratar de conseguir lo que puede porque en su lugar no se lo dan” y aseguró que van a seguir realizando el esfuerzo porque “muchos bonaerenses trabajan todos los días en CABA y aportan”.

“El concepto de comunidad es amplio, pero necesitamos que la Provincia asuma su responsabilidad y le de salud en su lugar de origen. Nuestro compromiso con una salud universal y gratuita es pleno, pero le vamos a reclamar a otros gobernantes la misma actitud”, completó.

Por su parte, desde el ministerio de Salud salió a contestarle a Macri y expresaron que la actitud del Jefe de Gobierno es “poco solidaria” y “egoísta”. Y añadieron: “No es retroactiva su preocupación con los más de 500.000 personas de la Ciudad que fueron atendidas en el sistema bonaerense en el Corredor Atlántico en lo que va en la temporada en la Provincia”.

El titular de la cartera, Nicolás Kreplak, sostuvo que “a la Capital ingresan diariamente más de 3 millones de bonaerenses a producir, trabajar y estudiar generando riqueza, una referencia y una cercanía de atención en tales efectores de salud, por lo que este también es una condición ineludible a la hora de analizar el comportamiento de la población del AMBA con el sistema de salud”.

“Sería bueno recordarle (a Macri) que los residuos y líquidos cloacales de la Ciudad son recibidos y tratados en la provincia de Buenos Aires”, disparó por su parte Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.