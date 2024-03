Cuentas claras: Martín Redrado reveló cuánta plata le debe a Luciana Salazar por su hija Matilda

Después de un tiempo en silencio, Luciana Salazar habló de su situación con Martín Redrado. Pero, él no se quedó callado: salió con los tapones de punta y le respondió de manera filosa.

Vale destacar que, la modelo se expresó desde los medios sobre lo que supuestamente le debe el economista. Así, en una de las notas que concedió, acusó al ex Presidente del Banco Central de ser deudor alimentario.

En este contexto, Luli jura que su ex está obligado a hacerse cargo de Matilda, quien nació por subrogación de vientre. "Tenías que presentarte el 8 de este mes en la Justicia civil de familia y ahora presentas una reserva de viaje que hasta abril no venís", denunció en sus redes, al tiempo que agregó: "Esto es una broma, no se puede creer. Justo hoy se cumplen dos años que no cumplís con la cuota alimentaria. Si no fuera por tu firma te presentarías ya. No tenés vergüenza de lo que hacés con una menor. Es indignante".

Pero, en la ocasión, la respuesta de Redrado no tardo en llegar: "Trató de embargarme, pero no pudo. Si querés te puedo mostrar mis movimientos bancarios para demostrar que no estoy embargado. Tampoco soy deudor alimentario. Existe una lista publicada de deudores alimentarios y yo no estoy en ninguna lista. No podría salir del país si lo fuera", respondió Redrado.

Para finalizar, el economista disparó: "Cuando sos deudor alimentario no podés salir del país hasta que no pagues. Lamentablemente ella vive de la extorsión. Puse punto final en el 2018. Ella quiere extender mi pago por la subrogación, por la decisión de ella de tener una hija. El embargo fue un pedido de su abogado y que fue rechazado", sumó Martín Redrado.