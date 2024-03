Nito Artaza oficializó su separación de Cecilia Milone: "Nuestro matrimonio ha llegado a un punto final"

Sin dudas, Nito Artaza y Cecilia Milone vivieron una historia de amor que duró muchos años desde que se conocieron en la obra teatral "Boeing Boeing" en el año 1999. Empezó como un amor prohibido, pero se consolidó hasta que en 2017 se casaron.

Pero ahora, el comediante compartió un mensaje para confesar el final de su relación con la actriz.. Así, hace apenas un tiempo, decidieron llevar su vida por caminos separados y finalmente Nito decidió compartir un comunicado para dejar en claro cuál fue la decisión que tomaron y por qué decidieron hacerlo: “En el día de la fecha iniciamos junto a Cecilia el divorcio de común acuerdo. Nuestro matrimonio lamentablemente ha llegado a un punto final”, explicó Artaza.

Asimismo, el artista en cuestión reveló: “Lejos de rumores e informaciones alejadas de la realidad, el motivo de dicha decisión radica en encontrarnos con proyectos distintos para nuestras vidas. Por este motivo, les ruego que se respete nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de intimidad y reflexión”, dijo el comediante.

En este contexto, vale destacar que, en los últimos días, Nito Artaza se vio involucrado con una joven actriz que lo acompañó durante la temporada teatral, pero se ocupó de desmentir dicho romance.

Por su parte, Cecilia Milone viene pasando días difíciles desde la ruptura. “La historia con Nito es todo el tiempo: ‘Me rindo, hacé lo que quieras’. Yo tengo una personalidad tan imponente, fuerte... da la sensación de que yo soy la que toma las decisiones. Yo en realidad lo que hago es, cuando yo me canso de que no toma decisiones, o se confunde, o veo que quiere algo y no se anima a decirlo, bueno listo, y lo hago. Pero la mayoría de las veces son decisiones de él, eh. Son dos dudas de él que suele ser una de las dos. Esa es la historia de esta pareja. Yo voy como resignada, elijo la que me gusta más. Entonces parece que la que toma la decisión soy yo”, remarcó la actriz.

Para finalizar, tan angustiada como indignada, Milone disparó: "Nito es un falluto que sonríe, ¿viste? Tiene cara simpática. Él es mucho más fuerte. Siempre se hizo lo que él quiso, ¿o te creés que yo hubiera estado quince años para decir que estábamos juntos?”, cerró la actriz.