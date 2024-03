Buscaban un gatito perdido en La Plata y apareció envenenado: "Cornalito era muy querido"

Un gato llamado "Cornalito" se había perdido días atrás por la zona de calle 15 entre 44 y 45, según había denunciado su dueña Sofía. Tras varios días de búsqueda, apareció envenenado en el patio de una vivienda en calle 15 entre 44 y 45, dejando una gran tristeza.

En diálogo con EL DIA, aseguró que "Cornalito" era muy "conocido y muy querido en la manzana", ya que todos los vecinos sabían de su existencia. "Lo rescaté a mediados de septiembre. Tenía una familia que vivían al lado de mi departamento en calle 15 entre 44 y 45. Nunca se hicieron cargo y el gato vivía en la calle. Cuando se mudaron lo dejaron abandonado en el departamento completamente vacío y a partir de ahí lo empecé a cuidar yo", explicó.

A su vez, cuando el gato desapareció, automáticamente entre los vecinos, comenzaron a pegar carteles y a difundir información para poder encontrarlo, pero el final no iba a ser el esperado: al animal lo encontraron muerto.

"La persona que lo envenenó vive en la misma manzana, no sabemos quién fue pero gato apareció muy cerquita nuestro por eso la tristeza y angustia. Todos queríamos a `Cornalito´ por eso no podemos creer que exista alguien de tal maldad y tan cerca nuestro. Además que preocupa que en la manzana hay otros `michis´ que andan rondando", agregó.

Su dueña comentó que el gatito fue hallado por el hijo de la dueña de la casa de 15 y 44, que había visualizado los carteles y avisó al barrio que el animal, estaba muerto y envenenado. "Yo me acerque a hablar con la señora (de unos 90 años) y me comentó que apareció envenenado en su patio y que no pudo hacer nada. Muy triste estaba porque ella también lo quería muchísimo", cerró.

Los vecinos del barrio difundieron un comunicado donde remarcan la Ley 14.346, "que establece duras penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales".