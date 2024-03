¿Por qué no aumentó en La Plata el precio de los combustibles?

Se esperaba que desde las primeras horas de hoy aumentaran los precios de las naftas y gasoil como consecuencia del descongelamiento del impuesto a los combustibles líquidos. Sin embargo, la cartelería de las estaciones de servicio de la Ciudad mantenían los mismos números de ayer.

"No hay estructura nueva para cartel", le dijeron a eldia.com desde una estación de servicio ubicada sobre el Camino Centenario. ¿Qué significa? Que por el momento el incremento, que dicen sería de entre 4% y 5%, no impactó en los valores. Pero de ninguna manera que no vaya a suceder. "Creo que va a pasar en el transcurso del día, lo más seguro para la noche", agregó la fuente consultada.

El Decreto 107/2024 del 1° de febrero dispuso la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que estuvieron sin actualizar desde mediados del mandato de Alberto Fernández. El Impuesto al Combustible Líquido (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) había sido postergado la administración anterior durante 10 trimestres consecutivos, desde julio de 2021.

Este aumento no depende de las petroleras, sino que las mismas aplicarán directamente el aumento sobre el precio final. De acuerdo a los cálculos realizados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el impuesto a los combustibles subirá un 50% y si la suba se traslada plenamente al precio de la nafta, podría aumentar alrededor de 4,4% en la Región.