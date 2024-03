Gran Hermano 2023: cómo quedó la placa tras la espontánea y la fulminante

Así fue. Después de una semana de cruces, incertidumbre y polémica, los jugadores del reality pasaron por el confesionario

Luego de haber recibido la jugada más pesada del juego, Denisse encaró a cada hermanito con la idea de desenmascarar a quién la había fulminado. Así, poco a poco, la influencer de Chubut fue reuniendo información. pero de todas maneras, la joven también había realizado su jugada, ya que había utilizado la espontánea. Y como extra, esta era la primera gala de nominación de los nuevos: Darío, Paloma, Florencia, Mauro y Damián.

Entonces, la casa votó de la siguiente forma: Catalina (le dio sus votos a Florencia y Bautista), Darío (Florencia y Damián), Martin Ku (Florencia y Damián), Bautista (Darío y Florencia), Florencia (Bautista y Darío), Paloma (Darío y Damian), Joel (Emmanuel y Bautista), Damián (Mauro y Darío), Nicolás (Damián y Darío), Rosina (Darío y Mauro), Emmanuel (Bautista y Mauro) y Zoe (Darío y Mauro).

Vale destacar que, Furia se dirigió al confesionario y explicó por qué había hecho esa jugada. La misma había sido criticado por muchos fanáticos del reality en redes sociales, ya que consideraban que la doble de riesgo había perdido una carta trascendental cuando aún queda mucho camino por recorrer. Y Lejos de eso, Juliana reflexionó: “Básicamente creo que salieron de la casa Agos y Licha y algunos repechajes entraron para mí, para ayudarnos de buena manera, contenernos. Otros entraron para otro grupo y creo que Denisse lo hizo para el grupo de los Bros”.

Seguidamente, y tras declarar su estrategia, Furia manifestó su deseo de sacar a los caracoles del juego: “Pero mi idea es que ya los caracoles estén fuera de la casa y que esté llena de gente que la valore. Y que sepa que cada día es único y tiene que vibrar alto. Nosotros estamos hace tres meses y estamos luchando un montón. Sé que es la novia de mi compañero pero dijo que entró a jugar sola”. Finalmente, la jugadora más polémica de la casa hizo una declaración contra aquellos que la trataron mal en algún momento del reality: “No me olvido de lo que me hicieron en su pasado, todos los que me votaron y hablaron mal de mi yo me acuerdo de cada uno, así que gracias por el repechaje”.

Por último, bueno es saber que, la gala de nominación cerró con Denisse (fulminada), Darío (11), Damián (10), Bautista (9), Florencia (7), Mauro (5), Manzana (3), Catalina (2), Emmanuel (2) y Rosina (1). Y la placa quedó con Denisse, Dario, Damian, Bautista y Florencia.

Asimismo, Santiago del Moro deslizó la posibilidad concreta de que alguien del público gane un Golden Ticket para vivir una súper experiencia GH.