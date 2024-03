"¿Te molesta que te digan borracha?", la incómoda pregunta a Patricia Bullrich: ¿qué respondió la ministra?

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una entrevista en el canal del diario La Nación, donde suelen ir todos los referentes del oficialismo, habló sobre su relación con el alcohol.

El periodista que la entrevistó le preguntó de manera directa: “¿Te molesta cuando te dicen borracha?".

Y a eso Bullrich respondió: “Ya me da risa, la verdad es que todo el mundo me ve, todo el día. ¿Cómo me ve la gente a mí? Normal, todo el día normal”.

Luego, el periodista aclaró: “Igual tomar un vaso de vino no tiene nada de malo”. A lo que Patricia Bullrich contestó, sin dudar: “Por supuesto”.