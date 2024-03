Romina Uhrig se sinceró y aclaró los tantos sobre los rumores de romance con Agostina Spinelli

Ahora, en medio de los rumores de romance, la ex diputada abrió las preguntas en su Instagram y habló de su situación sentimental. Así, luego de su paso por la casa de Gran Hermano 2023, Romina Uhrig se mostró a full con Agostina Spinelli y los rumores de romance llegaron al toque.

Vale destacar que, estas versiones crecieron el domingo, luego de que las ex jugadoras se volvieran virales en las redes sociales por las indirectas que se tiraron durante un vivo con sus seguidores.

Por su parte, la ex diputada abrió las preguntas en sus redes, entonces sus seguidores fueron sin escalas y le preguntaron sobre su situación sentimental. “¿Estás conociendo a alguien?”, le consultaron. “No y no quiero”, expresó la ex diputada.

Y claro está, indagaron sobre su vínculo con la ex participante de Gran Hermano 2023: "¿Estás en una relación con Agostina?". Romina aseguró: “No, la quiero como amiga”.

Por último, le consultaron si estaría con una mujer y la ex diputada despejó todo tipo de dudas. “Me gustan los hombres”, sentenció Uhrig.