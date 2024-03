La dura respuesta de Pablo Toviggino a la Brujita Verón: "Señores codificados"

Pablo Toviggino es un amante de las pelear mediáticas. Se mueve como pez en el agua. El tesorero de la AFA y ladero de Claudio Tapia no lo quiere para nada a Juan Sebastián Verón y cada vez que puede lo demuestra un poco más. Es una relación rota desde los dos lados. Todo un tema para ver su evolución en este nuevo proceso que está por iniciar al Pincha con la Brujita como presidente.

Verón se había quejado nuevamente del fútbol argentino en la previa del partido contra Boca. Este medio lo había informado. “Podría estar mucho mejor en varios aspectos, pero no es una crítica a nadie en especial”, dijo en diálogo con la TV.

La respuesta llegó hace pocas horas de parte de Toviggino en la red social X, su preferida. “¿Que sería ser políticamente correcto? Decir todo que Sí. Ósea habría que utilizar términos ‘indirectos’ para que lo entiendan pocos. Ósea, un fútbol para pocos. Ósea, retroceder treinta años. Osea, no la ven. Sinceramente, no me parece esto de jugar a las notitas periodísticas. Señores ‘CODIFICADOS’, cómo si eso tendría algún sentido, en la previa, transforman a un cuasi dirigente devenido a empresario, en panelista de ustedes. Piensen, porque atentan contra su propio producto, el que pagan y después ¡venden, no la ven! Mejor seguir así, cara a cara, de frente, palabras simples y que las entiendan TODOS. Siempre FUIMOS Y SOMOS DE PUERTAS ABIERTAS. Vengan, pasen, la AFA Somos Todos”. Acompañó sus duras palabras con un video de Juan Domingo Perón donde se quejaba de querer mejorar una cosa perjudicando a otro. “La estabilidad viene por un equilibrio que a las dos partes le satisfacen”.