Estudiantes pelea en dos frentes: sin recambio será muy difícil

Estudiantes ingresó en el momento del primer semestre más intenso. Es la hora de las definiciones. Es el tiempo donde no se puede dudar pero al mismo tiempo el camino es angosto para ir con un camión. ¿Cómo hacer para llegar al final de la meta con los objetivos alcanzados sin perder nada? Sin dudas, todo un trabajo para el entrenador.

Tal como se informaba ayer al Pincha se le viene una seguidilla infernal de partidos por el torneo local y la Copa Libertadores. El objetivo, según dijo Eduardo Domínguez oportunamente, es clasificar de ronda en la competencia sudamericana y meterse en los cuartos de final. Pero ¿cómo hacerlo sin resentir al equipo base ya que cuando ingresaron los que habitualmente no son titulares el equipo lo sintió?

Es la hora del recambio. Tal como ocurrió en Junín, varios jugadores que no tienen tantos minutos van a tener que estar listos y en forma. Será el turno para Luciano Lollo, Gastón Benedetti (cuando se recupere de su cuadro de Dengue), Santiago Flores, Franco Zapiola, Bautista Kociubinski, Alexis Manyoma, Mauro Méndez, Pablo Piatti y Guido Carrillo, entre otros.

En la práctica de ayer no pudo trabajar a la par Enzo Pérez. Está claro que el exRiver, lo mismo que José Sosa, Federico Fernández y alguno más no pueden jugar todos los partidos. En dos semanas se jugará cosas muy importantes, como el partido en Varela, el debut en la Libertadores y completar los 55 minutos contra Boca. Luego el “problema” lo tendrá el DT si el equipo llegase a clasificar a los cuartos de final.

Por eso en su momento dolieron tanto las derrotas contra Platense y Sarmiento. Con esos seis puntos en el bolsillo el equipo ahora estaría en otra posición, más relajado y pensando exclusivamente en sumar un triunfo como local para asegurarse un lugar en los cuartos de final. Fueron dos derrotas que no estaban en los planes de nadie y que, indudablemente, alteraron la planificación. Mucho más al suceder lo de Javier Altamirano, impacto anímico al grupo que no se sabe hasta dónde habrá impactado puertas adentro. Recién en oportunidad del juego contra Defensa y Justicia eso se podrá observar mejor. Es más, hasta con dos empates la situación sería un poco mejor y en su momento muy pocos hubiesen firmado esa cosecha de puntos.

Contra Defensa y Justicia (será el próximo viernes pero falta la confirmación) asoma el equipo más fuerte. Es toda una final ese partido, que si bien no definirá nada, marcará el pulso para el resto de la Copa de la Liga. Si gana dará un paso clave en la antesala del duelo contra los santiagueños en La Plata, en el cual el entrenador podría pensar en alguna formación mixturada, teniendo en cuanta que antes ya debutó por la Copa y que a los pocos días se jugará otra final por la Libertadores contra The Strongest en UNO y ahí no tendrá otra opción que poner lo mejor.

El reemplazo de Javier Altamirano, que no estará a disposición por un tiempo, podría ser para Tiago Palacios o Fernando Zuqui, dependiendo del rival y la coyuntura del partido.

Por lo pronto, contra el Halcón, el uruguayo (expulsado en Junín) estaría habilitado para jugar. Si bien desde la AFA no llegó la confirmación oficial, en Estudiantes tienen la certeza de que podrá integrar el equipo, al igual que Bautista Kociubinski, que también vio la tarjeta roja ante Sarmiento.

Por eso en el Pincha están convencidos de que podrá contar con el uruguayo en Florencio Varela y teniendo en cuenta la ausencia del chileno Altamirano, su presencia es más significativa todavía.

Domínguez lo quiere contar sí o sí en sus filas pero necesita la autorización definitiva.

El que viene mejorando fecha a fecha es Guido Carrillo, que jugó en Mendoza, en Junín y en Córdoba. Fue logrando una regularidad necesaria como para volver a ser tenido en cuenta. El entrenador busca la manera de hacerlo jugar junto a Javier Correa, con un “doble 9” que no es su preferido pero una opción necesaria para el equipo.

TOVIGGINO LE RESPONDIÓ A VERÓN EN LAS REDES SOCIALES

Pablo Toviggino es un amante de las pelear mediáticas. Se mueve como pez en el agua. El tesorero de la AFA y ladero de Claudio Tapia no lo quiere para nada a Juan Sebastián Verón y cada vez que puede lo demuestra un poco más. Es una relación rota desde los dos lados. Todo un tema para ver su evolución en este nuevo proceso que está por iniciar al Pincha con la Brujita como presidente.

Verón se había quejado nuevamente del fútbol argentino en la previa del partido contra Boca. Este medio lo había informado. “Podría estar mucho mejor en varios aspectos, pero no es una crítica a nadie en especial”, dijo en diálogo con la TV.

La respuesta llegó hace pocas horas de parte de Toviggino en la red social X, su preferida. “¿Que sería ser políticamente correcto? Decir todo que Sí. Ósea habría que utilizar términos ‘indirectos’ para que lo entiendan pocos. Ósea, un fútbol para pocos. Ósea, retroceder treinta años. Osea, no la ven. Sinceramente, no me parece esto de jugar a las notitas periodísticas. Señores ‘CODIFICADOS’, cómo si eso tendría algún sentido, en la previa, transforman a un cuasi dirigente devenido a empresario, en panelista de ustedes. Piensen, porque atentan contra su propio producto, el que pagan y después ¡venden, no la ven! Mejor seguir así, cara a cara, de frente, palabras simples y que las entiendan TODOS. Siempre FUIMOS Y SOMOS DE PUERTAS ABIERTAS. Vengan, pasen, la AFA Somos Todos”. Acompañó sus duras palabras con un video de Juan Domingo Perón donde se quejaba de querer mejorar una cosa perjudicando a otro. “La estabilidad viene por un equilibrio que a las dos partes le satisfacen”.