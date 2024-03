Se supo: Pepe Cibrián confesó por qué se casa con todos sus novios

El actor y productor se sinceró sobre sus decisiones amorosas. Así, Por estos días, Pepe Cibrián estuvo de invitado en la mesa de Mirtha Legrand y dio detalles de su relación con Ezequiel. En ese sentido, el productor contó por qué elige casarse a poco de iniciar una relación y dejó en claro que no se encuentra arrepentido por ninguno de sus matrimonios.

Entonces, luego de la pregunta de la conductora acerca de cuántas veces se casó, el actor contestó sin problema: “Tengo tres matrimonios. Sí, muy bien. Pero además quiero explicarte por qué yo me caso”, comenzó diciendo frente a la intriga del resto de la mesa y agregó: “Bueno, primero porque uno ama”.

Asimismo, Pepe agregó: “Primero me casé con Ana María Cores, después con Santiago, y ahora Ezequiel, a quien amo profundamente. Es un gran compañero”, enumeró Pepe Cibrián. Cabe destacar que no mencionó a Nahuel Lodi, con quien se divorció hace más de ocho meses tras serle infiel a poco de la boda.

“Ezequiel un divino, tuve la oportunidad de conocerlo, sumó Evangelina Anderson, quien también estaba en la mesa, en medio de la descripción. “Cuando en broma dicen: ‘uy se casó'… Cuando uno ha hecho tanto teatro y es algo que amo como puedo amar al amor; y me ha ido mal en una obra… ¿No hago más teatro? No. Entonces apuesto al amor, apuesto al casamiento por una simple razón, que en mi caso tiene que ver con la salud”, dijo.

De este modo, reflexionó sobre un aspecto que, según Pepe convive en las parejas del mismo sexo: “Si no estamos casadas y de golpe, como en el caso con Ezequiel… Si me pasa algo, yo le digo a él: ‘quiero que me hagan esto’ y él dice: ‘Si me pasa algo quiero que me hagan esto’. Y de pronto puede aparecer un primo de la nada y decir que ‘no, que no se haga eso’. Es por esto que fundamentalmente tiene que ver con la salud. Lo demás no tiene importancia”.

Y para finalizar señaló: “Por ese motivo es que me caso, porque me parece que es bueno protegernos uno al otro. Pero no es un problema de amor”.