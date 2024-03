VIDEO. La Plata: la pelea viral de un skater con una automovilista sumó un nuevo episodio

Durante el verano pasado, la pelea que tuvieron en La Plata un skater y la conductora de automóvil de viral y trascendió en todo el país.

En las últimas horas, uno los involucrados se refirió al tema en lo que fue un ensayo de descargo.

Puntualmente, el hombre de la patineta involucrado en el incidente -que pasó algunas demorado- dio su versión de los hechos y justificó su violenta reacción en pleno centro de la ciudad.

"Quiero manifestar que no son ciertas todas las cosas que se han publicado. Recién ahora, habiendo terminado la causa que se me iniciara considerando ni siquiera que el hecho consistía en un delito, he recuperado la cámara y ahora puedo mostrar todo lo que pasó desde mi versión, la real. Algunos medios afirmaron que me fui del lugar y luego fui aprendido, lo cual es mentira. Yo fui el primero en llamar al 911 y me quedé esperando unos 20 minutos, se ve al final de este video que estoy hablando con la policía", arrancó diciendo (N de R: según la versión policial, sí estuvo demorado).

"Viendo mi video se ve que la mujer ya venía frustrada, tocando bocina porque una camioneta iba más lento. Después acelera a los bocinazos porque hay autos en doble fila. Al ver que el auto iba a quedar bloqueado detrás de otro que estaba estacionando, yo aprovecho para avanzar y eso la hizo explotar tirando su furia contra mí. La sensación que sentí en la primera maniobra cuando el auto a los bocinazos pasa rozando sobre mis motores, no se puede explicar. Es imposible registrar en video el miedo de perder el equilibrio y quedar atrapado bajo la trompa de un auto que aceleraba sin intenciones de frenar", agregó.

"En la segunda maniobra me pasa por la derecha y me empuja el talón, parece insignificante, pero es un segundo que perdí el equilibrio, mi balance podía irse para su lado, si su rueda tocaba la mía o la tabla del skate, este iba a doblar bajo el auto llevando mis piernas. No puedo "volantear" si me toca el skate. Es como si te manotean el manubrio de una bicicleta y se pierde el control.

Todo eso en una fracción de segundo sin ninguna provocación. Yo no entendía por qué me estaba haciendo eso", siguió detallando.

El texto fue acompañado en un video den Youtube: "Al darse cuenta de que quedó todo grabado, trata de justificarse grabando con el celular, mostrándose tranquila. Le muestro la cámara y bajo la velocidad cortándole el paso para llamar a la policía, ella continúa avanzando, atrapa el skate con la trompa y me embiste (hay fotos y constancias medicas que lo acreditan).

Sé que mi reacción fue horrible, no tengo excusa. Sentí que me había lastimado mis piernas y que incluso hasta me las podría haber quebrado, pues no tenía intenciones de frenar. Yo no quería que se fuera hasta que llegue la policía".