Día de furia en el centro de La Plata: una automovilista y un skater se cruzaron en diagonal 74

Un intenso cruce protagonizaron este jueves una automovilista de 45 años y un skater de 50, en pleno centro platense. Ocurrió en horas del mediodía en diagonal 74 y 9. Tras la intervención policial, el sujeto quedó detenido.

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales, grabadas por la mujer, muestran a un hombre que viaja en skate eléctrico. Ambos se dirigen en sentido a 44 sobre 9.

La conductora repite desde dentro del vehículo “mirá lo que hace, por el medio de la calle. Dale, pasá, pasá”. Ambos llevan sus teléfonos celulares en la mano, grabando el accionar del otro.

Cuando la mujer lo deja pasar, el sujeto se le coloca delante y esta lo toca con la trompa del automóvil, dejando el skate debajo del rodado. Es en ese momento cuando el hombre golpea el capot y comienzan a intercambiar insultos.

“Te voy a denunciar, no me podés tirar el auto encima. Me vas a matar”, le dijo él. Y la mujer respondió: “Te voy a denunciar. Me agrediste, flaco; abollaste todo el auto”.

Efectivos de la Comisaría 1ª intervinieron tras la denuncia de la mujer. Según explicó al personal de seguridad, “tras un incidente vial” el hombre se tornó agresivo provocando daños en el capot y uno de los cristales en la ventanilla del conductor.

El skater se va del lugar y la policía lo interceptó a pocos metros del lugar. Se lo aprehendió por “daños” y tanto el Volkswagen Gol Trend como la patineta eléctrica quedaron incautados.