Un corte de luz afecta a un sector de La Plata: qué dice la empresa

Los vecinos de un barrio de La Plata sufren un nuevo corte de luz y manifestaron su malestar por la frecuencia de las interrupciones del servicio. "En una semana se cortó cuatro veces el servicio, en una ocasión duró más de un día", remarcó una frentista.

El corte del servicio en la zona de 1 y 56 se produjo minutos antes de las 20 horas y los vecinos remarcaron que "toda la zona está sin luz". "Hicimos varios reclamos pero dicen que no saben cuándo vuelve el suministro", expresó un vecino.

De igual forma, un frentista manifestó: "Pasamos una cantidad de horas y horas y no son capaces de arreglarlo de una vez. Estoy seguro de que saben exactamente en qué momento se va a cortar, no entiendo porque mínimamente no tienen la consideración de avisar a los usuarios".

Tras la consulta de este medio a la empresa por los cortes, señalaron: "La zona está afectada por una salida de la red de distribución domiciliaria. El personal técnico trabaja en la zona para normalizar el servicio en el menor tiempo posible".