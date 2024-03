Pacto de Mayo: devolución de Ganancias y gobernadores "por separado", la estrategia del Gobierno

El presidente Javier Milei se involucró de lleno en recuperar el diálogo con las provincias y, "en una nueva oportunidad", como precisan en su entorno, convocó a los gobernadores a una reunión para el próximo viernes con intención de construir los acuerdos necesarios en la previa al Pacto de Mayo.

La principal finalidad del mandatario, además de los 10 puntos establecidos denominados como "los 10 principios del nuevo orden económico argentino", es volver a la carga con la Ley Ómnibus, la original, incluso con el paquete fiscal que fue eliminado en su oportunidad por discrepancia en algunos puntos con los mandatarios provinciales.

Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anticipó que "es imposible no considerar los temas de la Ley de Bases porque se trata de generar muchas de las normas previstas en la ley".

En la misma línea, el ministro con vínculo con las provincias reveló que el Gobierno trabaja sobre la el proyecto original que fue enviado al Congreso, y planteó que durante su tratamiento "hubo mucha confusión de varios legisladores y gobernadores".

"Tal vez lo han entendido mejor y tienen la intención es sacar la Ley. Hay que ir con ánimo de buscar puntos de acuerdo y de coincidencia", indicó.

Si bien se esperaba concretar el encuentro este mismo viernes, el ministro Guillermo Francos aclaró que se realizarán en distintos grupos y en diferentes fechas para, más adelante, lograr juntar a todos los mandatarios que efectivamente firmarán el acuerdo.

Esta noche, Francos detalló que dos gobernadores (Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo) se encuentran en una “exposición minera importante en Canadá” y agregó: “Hay otros que no están y otros que no quieren venir, por lo que he escuchado”. En concreto, según informó el ministro del Interior, reunirán a mandatarios provinciales por región y en distintas etapas entre viernes, lunes, martes y miércoles para “después juntarlos a todos”.

“Les vamos a plantear un camino hacia el 25 de mayo y darle contenido a ese acuerdo de 10 principios básicos para cambiar la economía de Argentina y simultáneamente conversaremos sobre los temas pendientes de febrero, que son bases y un acuerdo fiscal para resolver los temas que las provincias tienen sobre recursos que se les han quitado en el gobierno anterior al sistema de coparticipación de impuestos que el presidente Milei quiere reintegrar, como por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias”, agregó.