Pesadilla en Ringuelet: le robaron todos los ahorros a un jubilado

Los adultos mayores siguen estando en la mira de la delincuencia en nuestra ciudad, sin preferencias en cuanto al horario. Puede ser de día o cuando duermen.

Como se sabe, este tipo de hechos prolifera desde hace bastante tiempo y parece no tener freno. Incluso es común que los abuelos sean golpeados, maniatados y hasta sometidos a diversos tormentos.

En los primeros minutos de ayer, quien padeció un espeluznante asalto fue un hombre de 81 años, que reside en la localidad de Ringuelet.

Se trata de Roberto Illuzzi, quien en la tarde de ayer, asomado a una ventana de su casa de 9 entre 517 bis y 518, le contó a este diario las penurias por las que atravesó a raíz de la irrupción de dos jóvenes ladrones.

“ME TIRARON AGUA EN LA CABEZA”

Con inocultable desánimo, el jubilado proporcionó todos los detalles inherentes al hecho de inseguridad, que lo llenó de impotencia y desconsuelo.

Su odisea “comenzó a la una de la mañana” de ayer, en momentos en que dormía en su habitación.

Fueron “dos pibes que deben tener entre 21 y 22 años, los que se mandaron por el pasillo externo de casa. Llegaron al patio del fondo y rompieron la reja de la ventana de la cocina, para luego meterse y dirigirse a mi pieza”.

Así arrancó la pesadilla. Illuzzi comentó que “apenas abrí los ojos, vi que tenían una cuchilla, que habían agarrado de mi cocina”.

Poco después, indicó, quien estaba munido del arma blanca “me la apoyó en el cuello, mientras me exigía que le dijera dónde guardaba la plata”.

Fue la primera señal que tuvo este jubilado de Ringuelet de que “la cosa venía brava”.

Es que, reveló, mientras le exigían que les confesara dónde ocultaba los ahorros, “me tiraron agua fría en la cabeza estando en la cama, donde estuve hasta que se fueron”.

Simultáneamente, hizo saber que “uno de los delincuentes me tapó la boca con una mano, mientras me pedía no gritar ni hablar fuerte. Pero luego me puso un trapo en la boca”.

Illuzzi reveló además que, en pleno asalto, “sufrí un desmayo” motivado en la situación de estrés y miedo que le provocó el atraco y, principalmente, sus ejecutores.

“Cubrían sus rostros con pañuelos y gorritas con visera”, recordó.

“ME ROBARON 53 AÑOS DE TRABAJO”

Al momento de referirse al despojo que sufrió de sus divisas, casi al borde del llanto reflexionó: “Estos pibes me robaron el sacrificio de 53 años de trabajo” que, indicó, transcurrieron en “la papelera San Jorge”, también de Ringuelet.

De todos modos, cuando se le requirió conocer el monto de dinero sustraído por los asaltantes, declinó revelarlo. “Lo único que le puedo decir es que todos los meses sacaba plata de esos ahorros para llegar a fin de mes, porque cobro una jubilación mínima”, expresó acongojado.

Una fuente policial ligada a la investigación del episodio, dejó trascender que “a este hombre le robaron alrededor de 3,5 millones de pesos, que guardaba en un mueble de la cocina”.

A su vez, reparó en que “hasta se tomaron su tiempo para comer algunos alimentos que encontraron en la casa”.

En tanto, Illuzzi señaló que “ya tuve otros dos ó tres robos acá, pero fueron cuando vivía mi esposa, que falleció hace casi cuatro años”.

Domiciliado “toda la vida” en ese barrio, asumió que le cuesta asimilar la inseguridad que se expande por toda la Ciudad y que también se siente en su zona. “A una vecina le robaron hace unos días, cuando estaba haciendo los mandados”, mencionó.

BRONCA EN EL BARRIO

El despiadado asalto al jubilado generó en esa cuadra una gran indignación, porque, señaló una vecina, “es una muy buena persona y todos lo apreciamos mucho”, como pudo comprobarlo este diario con saludos que recibió durante la charla. Los ladrones siguen prófugos.