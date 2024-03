Sigue la novela por el aumento de la dieta de los legisladores

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert pidió retrotraer el aumento salarial a los legisladores del Congreso, ya que consideró que “la política tiene que dar un mensaje de empatía para el resto de la sociedad”, en medio de la polémica y las tensiones que generó dicha situación.

“Me parece bien que los legisladores quedemos desenganchados de los empleados del Congreso en los ajustes del salario. Está bien dar marcha atrás con el ajuste que se decidió”, sostuvo el economista liberal.

En diálogo Radio Rivadavia, el aliado del Gobierno del presidente Javier Milei remarcó que en este momento “la política tiene que dar un mensaje de empatía para el resto de la sociedad”.

Por otra parte, al analizar el panorama económico, Espert afirmó que “la inflación está bajando” y subrayó que el hecho de que “el dólar esté dejando de subir es un preanuncio de que el proceso de licuación y el proceso recesivo va a empezar a aflojar en los próximos meses”.

“NO ME VENGAN CON QUE NO LES ALCANZA”

Por su parte, Milei se mostró en desacuerdo con el aumento del 30 por ciento de las dietas de los diputados y senadores al remarcar que “muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata”, al tiempo que arremetió: “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza”.

“Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad”, expresó el mandatario.

Asimismo, añadió: “No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”.

El incremento salarial para diputados y senadores generó indignación en gran parte de la sociedad e incluso llegó a parte de la política y del oficialismo frente a la grave situación económica del país que impacta sobre los ingresos de todos los argentinos, entre ellos los jubilados.

El temblor que generó puertas adentro fue fuerte, y de hecho, 24 horas después del anuncio, Milei se reunió con Menem y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, para dar marcha atrás con el aumento.

Más temprano había trascendido que el mandatario nacional había recibido con malestar el aumento del 30 por ciento de las dietas para todos los diputados y senadores nacionales que se autoaplicaron y había reclamado a los titulares de ambas cámaras, Villarruel y Menem, que reviertan la medida en medio de la política de austeridad y “motosierra” contra “la casta” que el libertario levanta como bandera.

Así se dejó trascender en los pasillos de la Casa Rosada el jueves y el propio mandatario dedicó una buena cantidad de retuits a mensajes que daban cuenta de su enojo por el aumento de los legisladores.