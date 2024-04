La intención del Gobierno nacional de habilitar la llegada de fondos privados para inversiones en los clubes del fútbol argentino a través de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) generó una grieta entre dirigentes, clubes e hinchas.

En ese contexto, el tesorero de la AFA y -sobre todo- mano derecha de Claudio Tapia, Pablo Toviggino, volvió a saltarle a la yugular a Juan Sebastián Verón. Ahora lo hizo respondiendo a unas declaraciones de la Brujita.

Esta vez, citó una nota en X (antes Twitter) y disparó: "Vos y otro que vive más en México que en Argentina, son los mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan de los votos de la asamblea de la AFA!! Ya no hay DNU que nos obligue. Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos, con el culo al aire!!!", escribió Toviggino.

Además, el santiagueño, se refirió a Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba como "el otro que vive más en México que en Argentina", ya que es vicepresidente del Pachuca de aquél país, que también se había proclamado a favor de la privatización del clubes de fútbol en Argentina.

Qué dijo Verón de las inversiones privadas en el fútbol

“Debemos analizar todas las situaciones, Hay mucho por recorrer, por estudiar y adaptar. Cada club dede analizar su situación para sanear su economía”, dijo en una entrevista radial respecto a la posibilidad de conseguir aportes privados, al menos para el fútbol, un tema muy sensible que se filtró antes de la Asamblea y que en la misma él mismo no supo ni quiso explayarse.

Si bien confirmó que está analizando posibilidades que estén dentro de los parámetros del fútbol argentino, fue ambiguo y no dio mayores precisiones. “Primero debemos mejorar el contexto del fútbol, luego ver si podemos tener un sistema que sea beneficioso para el club”, continuó sobre el concepto que divide las aguas en Estudiantes y en todas las instuticiones de nuestro país.

“Los clubes se manejan igual desde los años 40 o 50, y ya los vimos quebrar, estar bien, quebrar y volver a estar bien. No hay que ser extremista”, expresó en otro momento de la charla radial.

“El copia y pegue no me gusta. La Bundesliga tiene un sistema en el cual el socio tiene la potestad de decidir y también le da la posibilidad al privado de invertir. Tiene que haber un sistema que sea para el fútbol argentino”, agregó y fue tajante al decir que en Argentina generalmente se dice que no ante una propuesta a la que uno no está acostumbrado pero ante eso pidió que el que diga que no proponga algo diferente porque los “clubes están quebrados desde hace muchos años”.