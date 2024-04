Dura confesión de Agostina Spinelli: la ex participante de Gran Hermano contó como fue haber sido mamá a los 18 años

Agostina Spinelli, la ex participante de Gran Hermano tiene una hija de 16, Morena, a la que tuvo de adolescente con su pareja de aquel momento, Matías.

A los cinco años del haber sido madre se separó y hoy, cuenta lo difícil que fue criar a su hija siendo tan joven. Sin dudas, Agostina tiene una historia de vida muy fuerte: nunca conoció a su progenitor y a los seis años fue adoptada por la nueva pareja de su mamá, que la llevó incluso a cambiarse el apellido cuando comenzaba primer grado. El hombre era policía y eso determinó su futuro ya que la ex GH se formó en las fuerzas y su vida corrió riesgo muchas veces.

A su vez, a los 18 años quedó embarazada de su ex pareja y fue mamá muy temprano de su única hija, Morena, quien a su vez no vive con ella sino con el padre. "Morena tiene 16 años y sabía que esa parte iba a ser la más complicada porque si entraba a Gran Hermano, no la iba a ver por un tiempo. Hacia el final de los castings, me entraron muchas dudas porque estaba dejando lo poco que tenía por algo mucho más incierto aun. Tenía muchos miedos y nunca creí que iba a estar tres meses ahí adentro", contó.

LEA TAMBIÉN Gran Hermano 2023 tuvo un nuevo eliminado y la casa analiza una placa "fuerte"

Así, Spinelli se refirió a su hija y a todo lo que tuvo que resignar por haber sido mamá adolescente. "Mi hija es lo más. Es una nena súper madura. Fui mamá súper joven, a los 18 años. Estaba en pareja con Matías, el papá de More, y éramos muy chicos los dos", al tiempo que confesó: "A los cinco años de Morena, me separé. Ser mamá joven fue difícil y quemé etapas que no vuelven. No sé lo que es salir a bailar o irme de vacaciones con amigas. No tuve viaje de egresados a Bariloche y aunque quemé todo eso, ser mamá fue lo más lindo que me pasó. Hoy en día más que mi hija es una amiga".

"Me dediqué a la maternidad y trabajé de todo a la par. Fui promotora, camarera y siempre con mucho sacrificio. Con el papá de Morena éramos muy chicos cuando nos separamos y tenemos un gran vínculo. Es el mejor padre que podría haber elegido para mi hija. Ella está con el papá porque va al colegio ahí. Pero los fines de semana la voy a buscar y está conmigo. Vivimos muy cerca y está repartida entre las dos casas. Nos conviene que viva con el papá porque el colegio está justo enfrente de su casa, en Boulogne", cerró Agostina.