Agostina Spinelli: la ex Gran Hermano que estudió en la Escuela Vucetich, confesó que no volvería a ser policía

La ex participante de Gran Hermano 2023 trabajó de policía hasta que entró en el reality de Telefé. Pero, un día, su vida cambió por completo cuando entró en Gran Hermano y abrazó la popularidad.

Antes de hacerse conocida, Agostina Spinelli de 34 años, trabajaba de policía patrullando durante mucho tiempo: "Mi vida pre GH era muy distinta. Era policía en San Isidro y trabajaba 12 por 36. Es decir que hacía 12 horas de corrido arriba de un móvil patrullando las zonas de San Isidro, Martínez, Béccar y luego tenía 36 horas de descanso. Pero hacía adicionales porque con mi sueldo de policía no llegaba a fin de mes, entonces metía extras cuidando el lugar fijo".

"Siempre me gustó, desde chiquita. En mi familia son todos policías: mi papá, mis tíos, mis primos. Actualmente, mi papá está retirado pero mis tíos y primos siguen laburando de policías en provincia. Todos están metidos en la Fuerza. De chiquita, ya quería ser policía porque quería ayudar a los demás. Estudié en la Escuela Juan Vucetich, cerca de La Plata, y fue un año en el que aprendí todo, desde defensa personal hasta tiro", confesó Agostina

"Era un ambiente muy masculino. Miedo nunca tuve porque siempre me gustó enfrentar a la gente. Pero sí te podría decir que viví muchas situaciones de adrenalina, con tiroteos y demás. En esas situaciones, debo admitir que un poquito de miedo sentí. Pero si tengo que encarar a alguien y poner orden, no me tiembla el pulso", sostuvo.

Y agregó: "Tu vida cuando sos policía corre riesgo siempre. Tres días antes de que ingrese en Gran Hermano, mataron a un compañero mío. Fue a identificar a dos personas, en Béccar, los paró, les preguntó de dónde eran y qué estaban haciendo en la zona, les pidió los documentos y uno sacó un arma y le pegó dos tiros. Era compañero mío, tenía 22 años y eso fue muy fuerte. Lamentablemente, en la tele uno siempre escucha noticias de que mataron a un policía pero era la primera vez que me tocaba tan de cerca. Fue horrible y me dio mucha tristeza porque no valemos nada. Fue una mezcla de sensaciones muy rara. Por eso, al entrar al programa y dejar la fuerza, sentí que era lo mejor que estaba haciendo. Todo el tiempo la vida corre riesgo y ya no estaba tan bueno".

Finalmente la ex Gran Hermano reveló: "No volvería a ser Policía. Pedí la baja porque intenté que me dieran un permiso especial sin goce de sueldo pero no me lo dieron y renuncié. Igual ya hacía mucho lo venía pensando. Si bien me gusta el trabajo y extraño ayudar a la gente, siento que no está valorado y ponés en riesgo tu vida cuando los cacos te descubren. Cacos se les dice a los chorros y si ven que sos policía, sacan un arma y te matan. Sos la nada misma. En mis días de franco, que salía con mi hija a pasear o hacer compras, nunca llevaba mi arma. Porque en donde se dan cuenta, corro riesgo yo y mi hija. No es que te la perdonan".