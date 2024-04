“No robaron la pileta porque es de material”: triple golpe en la casa de un ex presidente de Gimnasia

Como sucede en todos los rincones de la Zona Norte platense, en la localidad de Villa Elisa la situación de inseguridad alarma a los vecinos. Tanto que en un domicilio de las calles 11 y 411, pese a que cuenta con sistema de alarma, entraron a robar tres veces en solo una semana.

En contacto con este diario, los propietarios de la vivienda, que son familiares del ex presidente de Gimnasia -ya fallecido-, José Muñoz, reflejaron que el sábado por la tarde se registró la última intrusión.

Se trató de una saga de delito sin pausa. A la vista de todo el mundo.

En ese contexto, indignados, ironizaron: “No se llevaron la pileta, porque es de material”.

Se supo que los delincuentes arrasaron con lo que tuvieron a mano: la lista está integrada por electrodomésticos, indumentaria y hasta varios muebles.

En base a los testimonios que pudieron obtener entre los vecinos, en su “última visita” los autores del saqueo habrían estacionado un camión frente al inmueble, donde fueron cargando el botín.

En enero ya habían entrado en esa finca. En aquel entonces la Policía Científica tomó huellas digitales, “pero nunca se detuvo a nadie”.

Desde entonces usaron guantes le informaron a las victimas de los robos.

En todas las oportunidades, los ladrones abandonaran el lugar “justo a tiempo”, anticipando “con precisión suiza” la llegada de los uniformados.

Las víctimas y algunos vecinos creen que los ladrones tienen un objetivo concreto y que no se trata de hechos cometidos al voleo.

Sospechan que en todas las violaciones al domicilio intervino un mismo grupo de personas.

RECLAMOS

En Villa Elisa, los reclamos por medidas contra la inseguridad están a la orden del día. La preocupación es enorme, ya que los robos no muestran solución de continuidad.

Hace una semana, en Diagonal 421 entre 419 y 420 se produjo otro atraco que, además de pérdidas materiales, dejó a un matrimonio en un profundo estado de shock por la tremenda paliza que recibió de parte de un clan delictivo.

Horas después, una mujer de 73 años fue abordada en la puerta de su casa y, luego de golpearla y amenazarla con armas, huyeron con su dinero, joyas y su celular. El hecho ocurrió en 136, entre 416 y 417.

Por si fuera poco, tras un intento fallido de otro robo en Villa Elisa, la Policía detectó a una banda de cuatro extranjeros, tres chilenos y un peruano, a los que pudieron detener tras una persecución y vuelco.

Los delincuentes llevaban guantes, barbijos, herramientas y precintos. Lo necesario para inmovilizar a sus víctimas de turno y poder escapar con cualquier elemento de valor.

Si bien “el oro verde” es lo más buscado por el delito, a la hora de cometer un ataque todo vale. Como joyas, autos, motos o elementos de informática.

En el barrio Las Retamas -de Villa Elisa- conocen esta triste realidad de memoria.

“Estamos regalados, totalmente regalados”, fue la frase de un hombre que refleja cómo se sienten en la zona.

“Hay hechos, similares a otros, y nada cambia. La Policía no patrulla, es lamentable la seguridad que nos proveen. No importa el daño que ocasionan los delincuentes, no existimos”, agregó una mujer, que lleva un registro casi al detalle de todas las veces que pidió que las autoridades municipales y provinciales los recibiera para transmitirles la problemática.

A esta altura de las circunstancias, los frentistas acumulan pedidos y reclamos tanto a la Delegación de Villa Elisa como al ministerio de Seguridad para reforzar la presencia policial, con una constante: la falta de respuestas.

Son los propios vecinos los que hace ya diez años instalaron el sistema de alarma barrial y, a través de un grupo de WhatsApp, se comunican para saber qué sucede cada vez que escuchan sonar una sirena.

La mayoría, además de tener perros, cuenta con alarma monitoreada en sus hogares. A eso hay que sumarle rejas, alambres de púa, cámaras y cuanto otro sistema de prevención exista.

Sospechan que los ladrones buscaban un botín especial: un par de guantes de boxeo