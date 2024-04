Los acuerdos “in extremis”, la salida judicial para situaciones complejas

Le dicen creaciones jurisprudenciales, ya que no están contempladas en la ley, pero que son muy utilizadas en algunas causas judiciales, por lo general cuando los actores resultan ser personas famosas o, con posibilidades económicas, para evitar el progreso de un juicio oral, que podría representar un riesgo serio e inminente contra su libertad ambulatoria o al menos dejarlos incorporados en un registro de antecedentes. Se trata de los acuerdos “in extremis”, con los que, a cambio de un ofrecimiento material de último momento, cuando todo está listo para el desarrollo del debate, buscan reparar el daño causado y que la acción penal prosiga.

Como ejemplos paradigmáticos, se pueden mencionar los casos de los futbolistas Sebastián Villa y Johan Carbonero, el primero imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, que habría ocurrido en una vivienda de un country de Canning, en 2021, y el segundo por “acoso sexual y tentativa de abuso”, que aparentemente sucedió en un hotel céntrico de La Plata en perjuicio de una asistente del lugar.

No depende, claro está, solamente del arreglo entre víctima y victimario, ya que el fiscal que impulsa la acción y, hasta los jueces encargados del expediente, deben prestar conformidad a ese pacto. Sobre todo tratar de establecer que el consentimiento de la damnificada no se haya visto viciado por alguna cuestión externa o de violencia.

Algo de eso pasó con Villa, ya que los abogados del ex delantero de Boca se pusieron en contacto con el letrado que representa a Tamara Doldán, quien lo había denunciado, y llegaron a un acuerdo de reparación integral del daño, que presentaron en el expediente, para evitar que el proceso avance.

Sin embargo, tanto el representante del Ministerio Público, como los integrantes del Tribunal Oral IV de Lomas de Zamora, se opusieron a que todo quede en la nada.

Ante la decisión, las dos partes se unieron y apelaron la resolución ante la Cámara de Apelaciones, que tendrá en su poder la decisión de determinar si el acuerdo al que llegaron el presunto victimario y la víctima es válido y legal.

Si el fallo es positivo, Villa no tendrá que afrontar más situaciones con la Justicia argentina aparte de la condena que actualmente cumple en otra causa por violencia de género.

Si es negativo, el juicio no sólo seguirá adelante, sino que el colombiano, como se dijo, correría el riesgo de pasar a prisión efectiva si el fallo del juez llegase a declararlo culpable.

Ahora la resolución de la Cámara de Apelaciones podría tomar meses, no solo por lo mediático del asunto, sino por el precedente que podría generar en otras causas relacionadas con violencia de género en dicho país.

En consecuencia, Villa se mantendrá en Bulgaria, donde milita en la actualidad, a la espera de lo que determine la segunda instancia.

A todo esto, del lado de Doldán se dijo que no quiere saber nada más de lo sucedido, que se radicó fuera del país y, que pretende dejar esa situación en el pasado, ante la posibilidad de que el juicio oral solo sirva para revictimizarla.

Los hechos -en base a las actuaciones judiciales- tuvieron lugar tras un asado en el que estuvieron invitados otros jugadores del Xeneize.

En su denuncia, Doldán explicó que el extremo colombiano consumió “mucho alcohol” y comenzó a decirle que le gustaban o que había estado con otros futbolistas del plantel. Tras una fuerte discusión se retiraron del lugar para dirigirse a la casa de Villa junto a un empleado de seguridad, y tras entrar al lugar supuestamente encerró a la mujer en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

En tanto, respecto de Johan Carbonero, la denuncia reflejó que el colombiano invitó a salir a la joven y, ante la negativa, comenzó a acosarla.

También agregó que el deportista se valía del sistema de comunicación interna del hotel para que ella subiera a la habitación a encender el aire acondicionado; después de esto, la esperaba con el torso desnudo, e incluso, en una oportunidad la agarró de un brazo y la intentó meter a la habitación.

El futbolista de la Academia, ex Gimnasia y Esgrima La Plata, debía afrontar un juicio oral el mes pasado, según estaba estipulado, pero todo se suspendió y por ahora no deberá presentarse ante la Justicia hasta nuevo aviso.

De hecho, el abogado de la denunciante renunció a seguir ejerciendo la defensa.

De todas formas, esto no quiere decir que la causa se haya caído, pero esta decisión de la presunta víctima sumado a que ya no tiene representación y debe buscar una nueva, hacen pensar que la misma no seguirá su curso.

En los acuerdos de reparación integral del daño debe haber consentimiento de todas las partes