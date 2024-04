Estudiantes vs Boca.- La historia del nene del Pincha que lloró en el gol de Javier Correa y se viralizó

“Después dicen que es sólo fútbol...”, dijo el relator televisivo cuando la cámara se posó sobre un niño hincha de Estudiantes que no podía contener sus lágrimas cuando el partido estaba por terminarse y su equipo le ganaba a Boca por 1-0 con el gol de Javier Correa. Fue la imagen de la noche que se viralizó y llegó al corazón de todos los futboleros, colores al margen. Claro que sí, es mucho más que fútbol en Argentina y este nene es una muestra de ello.

El pibe se llama Pedro Pospisil y nació en Berisso en mayo de 2016. Juega en Estrella al igual que su papá José y va a la cancha todos los partidos que juega Estudiantes. Lo lleva su mamá Romina Páez, que bien fana del Pincha.

Las imágenes en las redes se repitieron al igual que el gol de Correa. Generó mucha empatía verlo llorar mientras cantaba al ritmo de la hinchada “Guido, Guido”, cuando el delantero se marchaba al banco de suplentes para ser reemplazado y la cancha rugía de la emoción, esa que le hizo humedecer sus ojazos y caer algunas lágrimas de felicidad porque su querido Estudiantes le estaba ganando a Boca.

“Pedro nació el 18 de mayo de 2016. Tiene 7 años. Su primera vez en la cancha fue en el estadio Único de local frente a Sarmiento cuando tenía poco más de cuatro meses. Desde ahí van todos los partidos hasta el día de hoy, siempre acompañado por su tía Florencia, el tío Leo, tío Mauricio y las primas Sara y Anita”, contó su papá en diálogo con este medio en el que contó que su esposa había estado en el clásico de Mar del Plata con un embarazo de siete meses.

“En la actualidad van a la platea de 55 donde se hicieron muchos amigos que se reencuentran cada partido. Su emoción principalmente fue por el gol y suele emocionarse en los partidos decisivos donde el fervor y euforia de la hinchada de Estudiantes se hace sentir en el cuerpo”, continuó con orgullo.

Pedrito, que elige a Correa y Guido Carrillo de este plantel y tiene como ídolo a Lionel Messi, también se animó a hablar. Y dijo: “Me gusta ir a la cancha. Me gusta cuando Estudiantes gana partidos difíciles y da vuelta los resultados”.

“Cuando me emocioné ni sabía que estaba saliendo en la tele. Me enteré cuando llegué a mi casa y me puse re feliz. Les mando un beso a todos los que compartieron mi video, a mi familia, a los jugadores y a todos los hinchas de Estudiantes”, cerró sus palabras ayer desde su casa en Berisso y antes de preparar sus cosas de la escuela, porque hoy cuando lo vean sus compañeros y la seño saben que es el pibe que le robó una sonrisa a todos los que lo vieron por tele. Claro que es mucho más que fútbol.