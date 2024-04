Dinero "mágico" en la Cuenta DNI: siguen los reclamos por las fallas de la billetera virtual del Banco Provincia

Los movimientos que fueron considerados "extraños" en la billetera virtual Cuenta DNI y el homebanking de Banco Provincia por pare de los usuarios siguen generando comentarios. Tal como viene informando EL DIA, la aparición de dinero en las cuentas personales a algunos bonaerenses, y la quita a otros, terminó en un revuelo que además sembró incertidumbre.

Las redes sociales se hicieron eco de la sorpresa que se llevaron los usuarios al abrir sus cuentas y es por eso que llenaron de quejas a la máxima entidad bancaria de la Provincia de Buenos Aires.

Ayer el banco intentó llevar tranquilidad a los usuarios de Cuenta DNI con un comunicado en el que expresó: "Durante el fin de semana, algunos/as clientes y clientas se vieron alcanzados/as por un problema técnico que ocasionó inconvenientes en la visualización de los movimientos en sus cuentas". Y agregaron: "La situación técnica ha sido resuelta. Aquellas personas que aun tengan dudas o inquietudes sobre los movimientos pueden comunicarse a través de nuestros canales: Mensajes directos en Instagram, Facebook y X, nuestra línea 0810 222 2776, ⁠WhatsApp 1128216222 o en las sucursales donde tienen radicadas sus cuentas".

Lo cierto es que desde el sábado las redes sociales se llenaron de menciones, reclamos y consultas al Banco Provincia, y aún continuaban este martes. "A quien mas le apareció plata en cuenta dni???", "Qué onda con la cuenta dni? Bienvenido sea esa platita", "pensé q era joda lo de cuenta dni, entré y tenía 90 lucas de más", fueron algunos de los comentarios que realizaban usuarios en las redes sociales.

Sin embargo, este ingreso de dinero no figuraba en los movimientos. Por ello, las autoridades bancarias indicaron: "Se experimentaron algunos inconvenientes técnicos que nuestros equipos ya están solucionando a la brevedad".

Este martes, al WahtsApp de EL DIA (+5492214779896) seguían llegando reclamos. "Leí las notas en EL DIA pero a mí todavía no me devolvieron el dinero. Voy a volver a llamar a la Cuenta DNI", aseguró hoy un lector. "Desde el domingo no me funciona la Cuenta DNI y tengo el dinero bloqueado, nos pasa a muchas personas. El banco no solucionó nada y no recibe mensajes por Instagram, eliminaron la opción de mensajes", dijo ofuscado otro usuario a este diario. "Llamé al banco y ellos ven un saldo, pero yo veo otro. Es todo muy raro", graficó una mujer para dar cuenta de la situación.

Lo cierto es que si bien desde la entidad bancaria aseguran que el sistema se normalizará totalmente en las próximas horas, los usuarios siguen reportando inconvenientes para operar.