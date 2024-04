Javier Milei logró volver a juntar a Jorge Lanata y Marcelo Longobardi, quienes están distanciados desde agosto de 2021. Fue durante el programa de Longobardi en radio Rivadavia.

Allí, el periodista Jorge Lanata ratificó que llevará a la Justicia al presidente Javier Milei y que este miércoles presentará las dos demandas, una penal y otra civil. Se da luego de que el jefe de Estado lo acusara de “recibir sobres y mentir” al brindar información del Gobierno nacional.

“Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir”; se descargó el conductor de Periodismo para Todos en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.

“Acusó a tipos en muchos casos inacusables. No tengo claro si esto es una línea, si está deliberado o no, lo que creo es que es un ejemplo de intolerancia. Es un camino autoritario y que así no se va a llegar a ningún lado. No se puede dejar que esto siga así.. Y encima van solo cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años”, insistió Lanata.

Y siguió: "Tiene algunas cosas parecidas a los Kirchner en cuanto a que, frente a un tema, dobla la apuesta, por ejemplo. En ese sentido es bastante parecido. No lo estoy comparando, digo esto porque hay muchos fanáticos de Milei que dicen no, no estás comparando con Cristina. Por ahora, por lo menos por lo que parece, no es comparable. Nadie duda hoy de la honestidad de Milei, de modo que no es comparable. Ahora, en la personalidad, sí creo que hay cosas que son comparables, y bueno, y está este tema. El tema de no dejarse arrinconar.

En ese sentido, consideró: "No creo que Milei sea autocrático, se comporta como un monárquico. Cuando alguien gana, gana una parte en detrimento de la otra. Así fue siempre en Argentina a excepción de algunos momentos. Nunca escuché que se hablara de la Argentina entera y se gobernara de ese modo", deslizó en otro tramo de la entrevista.

"No se puede decir cualquier cosa de cualquiera", finalizó Lanata.

La pelea Longobardi y Lanata

La sorpresiva salida de Marcelo Longobardi de Radio Mitre en 2021, donde desde 2013 conducía Cada Mañana, fue entre lágrimas y agradecimientos, sino también mencionó a su colega Jorge Lanata con quien este año tuvo un cruce fuerte que derivó en la no realización -desde ese momento- del tradicional pase que compartían en el aire.

Longobardi deslizó un mensaje cifrado para Lanata, quien le había reclamado al aire que le entregaba la programación tarde. Luego de agradecerles a Juan Dillon y a Carlos Melconian por considerarlos “centrales para que el programa tenga un punto de vista”, dijo: “Ese punto de vista fue modelado por ellos. Bueno, obviamente... Y esto... A ver, si me pongo a hablar de esto Lanata se va a volver a enojar conmigo porque me voy a pasar de tiempo”. Eso fue todo, en un tono que no incluyó jocosidad, pero que tampoco demostró enojo.

El origen de la polémica Lanata vs Milei

Milei le respondió a Lanata mencionándolo en la red social X: “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”.

Al leer el posteo, Lanata se ofendió y respondió: “No puede ser que diga lo que se le cante de cualquiera; a ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener… Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo y es público, hace 40 años que laburo”.

Tras las acusaciones, Lanata pidió el apoyo de sus colegas: “En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura. Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo. Salen a defender dos o tres, y los demás miran para otro lado porque o, en efecto, son ensobrados, o porque son mileístas oportunistas”.

Con cierta ironía, Milei escribió en X que “es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo”, ironizó a través de su cuenta de X, ratificando sus acusaciones.