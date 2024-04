Fernando Burlando, el abogado de Romina Uhrig, consideró su situación luego de ser imputada por lavado de dinero

Luego del revuelo mediático, Romina Uhrig y su exmarido, Walter Festa, enfrentan acusaciones de lavado de dinero, un giro sorpresivo en la vida de la ex participante de Gran Hermano.

Ahora, la lujosa casa de Uhrig en Pinamar se encuentra bajo escrutinio, mientras las autoridades investigan las posibles irregularidades financieras. El abogado de Uhrig, Fernando Burlando, salió en defensa de su cliente, aunque reconoce la complejidad de la situación.

Así, Burlando expresó la complicada situación judicial de Romina, y señaló: “Si, estuve con Romina, estuve charlando y definiendo algunas cosas. Es complicado el escenario, esta idea de la ausencia de compromiso de las esposas de los políticos cuando pasan cosas que no tienen que pasar, hace que sea una situación comprometida más allá de su inocencia, dijo el abogado, al tiempo que agregó: "Yo creo que en el caso de Romina va a ser muy sencillo acreditar su inocencia, hablan de esto sus actitudes, su actitud frente a la vida, de cómo encara su vida laboral, realmente Romina tiene que hacer muchísimo para sostenerse. La única ayuda que tiene es su trabajo”, confesó Burlando.

A su vez, habló del ex marido de su cliente y aseguró que por el momento no tiene contacto con él. “Hasta ahora no recibió ayuda de Walter, Romina tiene que pensar en ella, acá se divide un poco las aguas, tampoco buscamos la ayuda, menos si no viene la ayuda voluntariamente”, explicó Burlando.

Por último, el abogado de la ex participante de Gran Hermano 2022 agregó: “Ella está convencida de su inocencia y a veces no entra en razón que esto es muy complejo. Es una mujer que no descansa, que sale a cualquier hora a trabajar, no es fácil, más en una relación que está terminada, con todas las connotaciones de los cierres”.