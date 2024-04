Generó preocupación la salud de Cande Tinelli : “Estoy sin fuerzas y me siento débil"

Causó preocupación Cande Tinelli. Aclarando que no está embarazada, Lelé se refirió a cómo son sus días, y encendió las alarmas. Al parecer, la mandaron a tomar sol para solucionarlo.

Sabido es que, la hija de Marcelo Tinelli, suele utilizar sus redes sociales para mostrar su estilo de vida, su familia, y también impulsar causas que tiene que ver con denuncias de maltrato animal, y demás. Asimismo, suele exteriorizar cuestiones de salud y hasta aprovecha para mostrar su descontento cuando está enojada.

Así, en los últimos días, y luego de la fuerte canción que le hizo Tini Stoessel a Marcelo Tinelli ella, como su hija, no dudó en defenderlo. Vale aclarar que Cande y Tini tienen una muy buena relación, pero eso no quitó que se descargue.

Ahora, Lelé sacó a relucir una curiosa historia en Instagram, donde deja al descubierto que no estaría pasando un buen momento de salud. Lo llamativo es que la mandaron a tomar sol de espalda para tratar lo que le sucede.

A todo esto, vale aclarar ella arrobó a un médico dermatólogo, por lo que se supone que ese tratamiento está bien: “No sé qué me está pasando que todo el día me siento sin fuerza, cansada, débil y hasta algo mareada”, comenzó su descargo la diseñadora. Luego, para que no se empiece a hablar de embarazo, aclaró: “No es lo que creen, eh”.

Por último, a raíz de esto, parece que pidió tips para liberarse: “Siguiendo los consejos de mi doctor amigo, sol de espalda, donde hay más receptores de vitamina D. Y algunos suplementos naturales que ya mostraré”, señaló Cande.