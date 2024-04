Estudiantes vs Barracas Central.- Al Pincha le marcaron la cancha: bronca por el estadio, el árbitro y el horario para jugar los cuartos de final de la Copa de la Liga

El partido entre Estudiantes y Barracas Central por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional se empezó a jugar antes de tiempo. En las oficinas de la AFA los teléfonos anduvieron bien activos y también los de los organismos de seguridad. Esta vez no hubo ninguna generosidad con el equipo que terminó en mejor posición en la tabla. Ninguna.

El partido se jugará el sábado, tal como estaba previsto, en el estadio Ciudad de Vicente López de Platense, que tiene una capacidad de 24 mil espectadores en el Norte del Gran Buenos Aires. Arrancará a las 18:30 horas y tendrá como árbitro a Darío Herrera.

La dirigencia de Estudiantes quería jugar en un estadio de la zona Sur: Lanús, Quilmes o Banfield. Al saber que era imposible hacerlo en Avellaneda (hay un recital en la cancha de Racing el sábado a la noche), se buscó por todos los medios uno de esos tres teniendo en cuenta que están a mitad de camino de Barracas y La Plata. Incluso al Cervecero le modificaron su compromiso ante Patronato del sábado al lunes. Pero en la AFA no quisieron saber nada y descartaron esa posibilidad porque los hinchas granates no querían prestar el suyo o por temas vinculados a la seguridad.

El estadio de Platense tiene capacidad para apenas 24 mil espectadores y eso para el Pincha será un verdadero problema a la hora de vender las entradas. Muchos se quedarán afuera y los reclamos estarán a la vuelta de la esquina. A su rival eso no lo afecta para nada porque con 10 mil entradas están conformes.

Por eso la confirmación del escenario fue lo último que sucedió. Si dijo que Herrera iba a ser el árbitro, el horario y por supuesto el día, que ya se sabía de antemano porque Estudiantes juega el martes por la Copa Libertadores. Incluso llegaron a poner sobre la mesa el Único de San Nicolás como opción 2. No hubo manera de jugarlo en la zona Sur.

Hasta anoche no estaba claro cuántas entradas iba a tener el club platense, que pedía un piso de 15 mil. Pero salvo que Barracas resigne lugares, no podrá acceder a más de 12 mil, con el perjuicio que eso significa. La cancha del Calamar tiene dos cabeceras muy bajas con poco más de 4.500 espectadores para cada una. Y dos plateas, una más alta (la oficial) que la otra. Al cierre de esta edición no estaba definida la cantidad de tickets disponibles.

Al tener en cuenta que el martes jugará un partido clave por la Copa Libertadores, el cuerpo técnico prefería jugar en primer turno y no en horario nocturno. Tampoco es accesible el traslado de los hinchas en el regreso cruzando la Ciudad de Buenos Aires en horario nocturno, con las complicaciones de tránsito. Si bien fue de los pedidos que menos molestó, fue otro aspecto en el cual la AFA (su presidente Claudio Tapia es la ideólogo de este Barracas Central) no dio lugar al pedido.

La designación tampoco fue del agrado del mundo Estudiantes. Si bien el equipo no tuvo un problema puntual con Darío Herrera, si hubiesen tenido que elegir 10 árbitros no hubiese estado entre ellos. Simplemente no hay feeling con el árbitro que estuvo en el Bosque para el clásico inolvidable del 4-4 y que lo dirigió en el reciente triunfo en Mendoza contra Godoy Cruz.

Al Pincha lo arbitró 21 partidos, con 10 victorias albirrojas, 7 empates y 4 derrotas. Los números son buenos (no así cuando estuvo en el VAR) pero aún así no era el elegido.

Con Barracas Central, Darío Herrera tiene una racha de 3 victorias y un empate en sus cuatro partidos que lo tocó participar con el Guapo.

Estará acompañado por Pablo Acevedo y Adrián Delbarba. En tanto que en el VAR estará Silvio Trucco.

Ante tantos sucesos rechazados es imposible pensar en un mensaje de Chiqui Tapia justo en la previa del partido contra el club que preside Juan Sebastián Verón. Todavía quedan horas y horas para hablar en la previa. Y todo lo que dejará.

El resto de los partidos

En cuanto a los otros cruces de cuartos de final, los tres se disputarán el sábado y arrancarán con Argentinos Juniors-Defensa y Justicia en el estadio Florencio Sola de Banfield desde las 15:30 con Andrés Merlos como árbitro, y la jornada la cerrarán Godoy Cruz de Mendoza y Vélez a las 21:15 en el estadio Único de Villa Mercedes con Sebastián Zunino como árbitro.

Además, no habrá tiempo extra, por lo que si no se sacan diferencias en los 90 minutos reglamentarios, todos los partidos de cuartos de final se definirán desde el punto de penal.