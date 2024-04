Meriendas de otoño

Tomar la leche a la salida de la escuela; compartir el té de las 5 con amigas; hacer esa pausa necesaria y comer unos ricos bizcochitos junto al mate. Para muchas personas el momento de la merienda es la gloria: un encuentro de disfrute con uno mismo, con amigos o con la familia. El necesario descanso en medio de un día agitado o el cierre de la jornada laboral. Los bares y cafeterías de la ciudad cuentan con inmejorables alternativas para esta importante comida del día; con propuestas que incluyen muchas tentaciones para los golosos (tortas, muffins, laminados, alfajores)... y otras para el “team salado”.

Otoño: no te tenemos miedo. Sale merienda, a full.

Art

Camino Centenario y 503, Gonnet

IG: @art.cocinacafe

El corazón de Art comenzó a latir hace cuatro meses con un pulso intenso: buena gastronomía, en un ambiente cálido y acogedor, una combinación que no falla. Buena comida, rico café, pastelería tentadora, muestras de arte, un servicio atento. Un combo que invita a disfrutar de una experiencia plena.

En este marco, Art invita a disfrutar de su “ Té de la tarde”, una propuesta que sirven todos los días, ideal para compartir entre 2/3 amigas.

Esta merienda incluye: blend de té o café para compartir, shot de jugo de naranja, 3 medialunas a elección, masitera con petit fours, alfajorcitos de maicena, masitas secas variadas y macaron.

Siempre podés armar tu propia merienda ya sea para compartir o disfrutar solo.

Art abre de lunes a jueves, de 8 a 00; los viernes y sábados de 8 a 01, y los domingos de 12 a 20.

Reservas: 221 676-2747.

Teodelinesias

@teospasteleria 14 A e/ Cantilo y 473 bis

Teodelinesias es un emprendimiento de la pastelera Martina Sánchez Acosta.

Comenzó en pandemia en un pequeño local en City Bell con modalidad take away. El proyecto fue creciendo y hoy es furor en la ciudad. Desde agosto del año pasado ampliaron su casa y centro de producción funciona, en donde ofrecen, como Martina les dice, “tortas de especialidad”

El lugar tiene para consumir allí: mesitas adentro, o afuera en un hermoso patio, y es pet friendly.

Hay mantitas para los primeros fríos y pronto sumarán calefacción en el exterior.

Las especialidades de la casa son las tortas, como por ejemplo estas dos maravillas:

TORTA AMANDA: bizcochuelo de limón, frutos rojos, mermelada de frambuesa y cobertura de chocolate blanco y yogurt.

TORTA EMILIA: bizcochuelo de chocolate semiamargo, ganache de choco blanco y reducción de maracuyá.

En total, hay más de 12 variedades de tortas, que para la merienda se sirven en porciones generosas para compartir.

En “Teo” también hay un mostrador de secos con alfajores , cookies, brownies, hojaldres con pastelera y dulce de leche, budines y productos especiales. Por ejemplo, los viernes y sábados preparan fosforitos de jamón y queso.

El alfajor de pistacho es un must que no podés irte sin probarlo. También hay también macarons helados de frambuesa o dulce de leche.

Se pueden pedir tortas enteras con 48 hs de antelación y una exquisita caja degustación de los sabores más pedidos.

Abre de miércoles a sábados de 10 a 20.

Pedidos: teodelinesias@gmail.com y 221 306-1675.

Belgian

Diag. Jorge Bell N°179, City Bell (nuevo local)

República de los Niños, Cno. Belgrano y 501, Gonnet

IG: @somosbelgian

Belgian, pastelería especialista en waffles que desde hace varios años tiene su local en la República de los Niños, abrió una nueva casa en City Bell, enfocada en su producto estrella pero también con una cocina con productos de calidad y apuntada a la modalidad de “platitos”. Todas sus materias primas son de excelente calidad y utilizan frutas, vegetales y quesos de la zona.

“Tenemos los característicos waffles belgas en sus distintas variedades, con un amplio menú. Tenemos algunas especialidades, como los que tienen crema de mascarpone y sambayón; los de diplomatta cítrica con manzanas caramelizadas; de mousse de chocolate amargo. También hay otros con dulce de frambuesa con chocolate blanco; otros con peras en reducción de malbec especiado con helado de vainilla. Además, siempre están las opciones clásicas con dulce de leche, Nutella”, dicen las creadoras de Belgian desde su encantador local de la diagonal Jorge Bell.

“El café que usamos es de Coffee Town y el té es un blend que se llama Belgian, que nos lo hizo Tealosophy”, cuentan sobre las opciones de infusiones para la merienda.

“Además de los waffles hay una sección de pastelería artesanal hecha por nosotras. Para muchas cosas usamos chocolate belga, el mejor del mundo. El chocolate caliente para la merienda está hecho con ése”, subrayan.

Para quienes prefieren lo salado, Belgian también cuenta con una sección de cocina, con platitos para compartir: hummus; vegetales orgánicos; mini waffles. Hay un hummus de lima y curcuma; burrata con jamón serrano que traemos de Las Dinas, de Tandil; rolls de ricota orgánica y wraps”.

Belgian cuenta con propuestas vegetarianas, veganas, sin gluten y sin Tacc.

Abre todos los días de 9 a 20.30.

Rower Café Club

493 y Cno. Centenario, Gonnet

IG: @rower.cafe.club

Rower café club es la combinación perfecta entre la cafetería de especialidad y la cultura ciclista, y que deportistas de muchas otras disciplinas lo han adoptado, ya que está en una zona de clubes.

Nació de una idea de dos amigos apasionados por el café y el ciclismo, que trajeron este concepto al país, tan de moda ya en Europa y Estados Unidos.

RWR Café invita a vivir una experiencia única, en la que encontrarás una biblioteca deportiva, pantalla gigante donde transmiten las carreras más importantes del mundo, y una gran colección que va desde los jersey de los grandes equipos hasta bicicletas antiguas y modernas, entre otras cosas.

“Los ciclistas que nos visitan tienen lugar exclusivo para dejar sus bicis con candado, contamos con herramientas y agua libre para recuperarse o bien llenar sus caramañolas”, dicen desde el bar.

Además, contamos con café de especialidad elaborado en una máquina Marzocco con diseño exclusivo italiano.

En el menú podés encontrar desde opciones saludables pensadas para los días de entrenamiento hasta panadería y pastelería de alta calidad.

Matilde Bakery

13 esquina 56

IG: @matildebakery

Matilde nace de la idea de volver a la comida real, esa que cuenta una historia.

La materia prima se selecciona con cuidado y se respetan los procesos de elaboración así como los tiempos necesarios de cada plato, para que cuando llegue a tu mesa te traiga vivencias del tiempo donde la comida era una expresión de amor.

“Ponemos especial atención a los detalles que acompañan el plato, vajilla, presentación, ambiente y música con el fin de lograr lo que en Matilde llamamos momento ‘Ratatouille’”, dicen desde el amoroso local de la avenida 13..

“Les esperamos a merendar en la esquina de 13 y 56, con un tazón gigante de café con leche y muchas opciones dulces y saladas, todas elaboradas en nuestra cocina”, agregan.

Contamos con brunch de jueves a sábados de 10 a 16, y almuerzo de lunes a sábados 12 a 15.

Matilde abre de lunes a viernes de 8 a 20,; sábados de 9 a 20.30 y los domingos de 16 a 20.30.