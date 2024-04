“El vocero del presidente cobraba tres veces más”

El senador radical Martín Lousteau defendió el aumento de las dietas aprobado por la Cámara Alta bajo el argumento de que un legislador no puede ganar “menos que un tuitero del Presidente” .

“No me parece bien que el vocero del presidente (Manuel Adorni) gane tres veces más que un senador. Que todos estos tuiteros nombrados ganen más que un senador. No me parece bien que un senador gane lo mismo que un cajero de un banco”, argumentó el economista en una entrevista radial.

Además cruzó a quienes quisieron despegarse de la decisión de aumentar los sueldos ya que “todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Claro que estaba acordado y uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto”, señaló Lousteau, quien cuestionó también al presidente: “tiene doble vara en todo. Hasta se aumentó el sueldo él y después dio marcha atrás. En todo lo que hace Milei hay mentira y doble vara”.