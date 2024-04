Norberto Marcos reveló detalles sobre si Fátima Flórez es celosa

El productor teatral, Norberto Marcos recordó a su expareja y dio detalles. Así, a muy pocos días de que Javier Milei hiciera pública su separación de Fátima Flórez, Norberto Marcos dio su opinión sobre esta ruptura.

Además, fue consultado sobre si la humorista era una novia celosa. El hombre no dudó en responder y fue contundente sobre cómo es ella.

Entonces, respecto a la sorpresiva separación de la famosa pareja, respondió: "Estoy bien. No me modifica en nada. Lo siento por ella porque era una apuesta... Ella estaba enamorada".

Sobre la posibilidad de volver con ella, respondió: "Lo que pasó, pasó. Fue muy lindo en su momento. El séquito que apartó a Fátima de mi vida sigue estando y no tiene nada que ver con el Presidente", aseguró Norberto Marcos, al tiempo que señaló: "Se dicen muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. No sé cómo pueden tener tanta imaginación para inventar cosas. No hablé con ella y no tuve conversación con Fátima".

Para finalizar y respecto a quienes indicaban que la humorista era celosa, Norberto Marcos le confió a los medios: “Fátima no es celosa. Estaba en una relación nueva y hay otros sentimientos", cerró Marcos.