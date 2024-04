La imperdible nota de Juan Sebastián Verón con Juan Pablo Varsky: la respuesta a los que lo tildan de "inglés", la pelea con Diego Maradona y más

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, brindó una entrevista íntima en una nueva edición de Clank!, el ciclo a cargo del periodista Juan Pablo Varsky. La Brujita habló de todo y no se guardó nada. Largo y tendido, tocó temas como el recordado roce con Diego Maradona en el partido homenaje al Papa Francisco. Se refirió al rótulo de "inglés" que algunos le atribuyeron después del Mundial 2002. Y sentó postura sobre las SAD, uno de los temas de debate de la actualidad en el fútbol argentino.

Hoy en la función de máxima autoridad de la institución, Verón respondió a la pregunta sobre el cruce que mantuvo con Maradona en el partido de las estrellas en Roma en homenaje al Sumo Pontífice. "Yo sabía por dónde venía la mano, quise evitar la situación pero me vino a buscar y ahí no puedo salir corriendo", deslizó sobre aquel episodio en el que se negó a saludarlo a Diego.

La Brujita había formado parte del plantel de Argentina en el Mundial 2010 tras ser convocado por Maradona, por entonces al frente de la dirección técnica del seleccionado nacional. Según versiones, aquella campaña no terminó con una buena relación entre ambos. "Separo en dos mi relación con Diego: como compañero y como técnico, hasta un punto en una charla que tuve con él durante el Mundial 2010 y me la voy a guardar. Después de eso, me metieron en el medio de algo que yo no tenía nada que ver", tiró.

Y agregó: "Fue una declaración de mi viejo en ese momento que había hecho un comentario sobre por qué yo no había jugado algo más y quedó ahí. Y yo, entendiendo la lógica de Diego y a veces cómo se manipulaba la noticia cuando le llegaba, creo que él pensaba que yo había hablado con mi viejo. Pero la realidad es que no, él había hecho un comentario por él".

"En definitiva cuando integrás un plantel en un Mundial puede que no te toque jugar y yo lo tomé de lo más normal. Para mí se terminó ahí pero después vino todo el resto del Diego hasta ese partido a beneficio", reflexionó Verón.

“Creo que era un equipo que podíamos algo más. Posiblemente, como experiencia, lo viví de otra forma, de otra manera. Sabiendo el rol que me tocaba y sabiendo que era mi último Mundial", comentó sobre el desempeño en Sudáfrica 2010. Y añadió que "más allá del resultado, como experiencia fue increíble. Desde lo futbolístico teníamos para algo más, pero nos encontramos con un equipo que supo atacar nuestras debilidades".

La Brujita además recordó del certamen la primera arenga de Messi en la Selección. "Se trabó en un momento sí, pero es normal, no es fácil hablar adelante de un grupo y menos en esa situación. Salió bien al final". En cuanto a su vínculo al astro argentino, comentó que "no mantengo relación con Messi, hace mucho que no hablo".

Sobre la carrera de la Pulga en la Selección, subrayó que "no me sorprende su evolución, pero lo que sí me sorprende con alegría es saber la influencia que tiene dentro del equipo. La tenía en Barcelona, pero acá se hace sentir también desde otro lugar. Muchas veces se retraía, tal vez por no querer imponerse, pero ahora más de ‘acá estoy yo, te agarro de la mano y te llevo’. Desde la persona digo, desde hacer sentir protagonistas a los compañeros, hacerse cargo del momento. Mucho más protagonista, líder, que lo hacía antes en lo futbolístico y que con los años ocupó ese rol".

Varsky puntualizó además sobre la eliminación de Argentina ante Suecia en el Mundial 2002 y aquella situación en la que Verón pidió "calma" antes de la ejecución de un tiro libre sobre el final del partido, en medio del apuro por un resultado que implicaba volverse en primera ronda. Si bien luego se supo que el gesto estuvo dirigido a Bielsa que le había pedido un centro largo, hubo quienes a partir de ese día lo tildaron de "inglés" y de "ir para atrás".

Por entonces, la Bruja era una de las estrellas del Manchester United, uno de los pesos pesados de la liga inglesa. "Tienen razón. Qué querés. Tienen razón. En la cara nunca me pasó que me lo digan, en la cancha jugando me divertía. Rivales no, los hinchas. Vi familiares no directos gritándome eso", soltó Verón respecto de quienes le dicen "inglés".

Otro de los temas que tocó Verón fue su regreso al Pincha en 2006. "Era una decisión de familia y después acompañada por lo deportivo. Yo ya lo tenía claro, sabía qué era lo que quería. Más que nada porque yo en Estudiantes había jugado muy poco, ascendimos en el ’95, jugué medio año y me fui a Boca. Entonces yo quería volver bien, no con más años, porque sabía lo de la exigencia".

Recordó que "al año y pico tuve para irme a Estados Unidos, antes de la Libertadores, y estuve cerca de irme. Lo que pasa es que yo no había estado más de dos años en un equipo. No lo pensaba tanto, el quedarme, pero acá estoy".

Verón además analizó el tema de las sociedades anónima deportivas (SAD). "Hay una creencia de que las SAD quitan derecho. Aparte no se termina nunca de desarrollar qué es lo que se quiere hacer. Se tira el tema y se terminó. Hay a quien le gusta porque ven al Manchester City y al PSG, pero hay que saber que esos no son los únicos casos y que hay clubes que la han pasado mal siendo sociedades anónimas. Pero por otro lado hay sociedades civiles que también han tenido sus falencias y han sufrido", remarcó.

Desde su visión, sostuvo: "Yo creo que el fútbol argentino tiene que desarrollar su propio sistema, obviamente integrando capitales privados y al tiempo desarrollar su propia idea. En Argentina un club nunca va a ser una sociedad anónima, es dificilísimo que vengan a invertir por cantidad de plata en un club que tiene 25 disciplinas si ellos vienen a apostar por el fútbol. Es ahí donde debería haber algo híbrido, mixto, para poder darle a los clubes mayor previsibilidad. Porque en el día a día estás administrando lo que tenés que también es muy difícil”, comentó Verón.

Al respecto, amplió que habría que hallar un sistema mixto: “Cada club debe encontrar su sistema. Para mí, la idea sería plantear el negocio como núcleo central que no sea solo el fútbol, ese es el sistema que le encuentro a la inversión hoy. Se seduce al inversor con el proyecto".