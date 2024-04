Migue Granados y el insólito insulto a Alberto Samid, el "rey de la carne": "Saché de ..."

El conductor de Olga, Migue Granados y el empresario de la carne, Alberto Samid protagonizaron una particular pelea en redes sociales.

Se picó mal. Sabido es que, desde hace tiempo, las redes sociales, en particular X suelen ser escenario de fuertes enfrentamientos entre figuras del espectáculo, políticos y empresarios.

Así, en esta ocasión, Alberto Samid y Migue Granados protagonizaron un insólito cruce que sorprendió a muchos.

Ahora, en el marco de la marcha universitaria realizada este martes, el dueño de la cadena de carnicerías señaló: “En este país hay lugar para todos. Para los que nos expresamos a favor de la educación pública, para los que se expresan en contra y para Migue Granados”.

El conductor de Olga no tardó en responderle muy picante: “Mirá, saché de semen devenido en lechuza lesbiana, a mi porfa no me nombres más. Saludos”.

Finalmente, vale destacar que, esta no sería la primera vez que el empresario de la carne habla del humorista ya que luego el hijo de Pablo Granados escribió: “Obsesionada estás”. Seguidamente compartió varios comentarios que el empresario de la carne le hizo el año pasado.