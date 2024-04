Gran Hermano 2023: La participante platense Virginia Demo cuestionó fuertemente a la producción del reality por el beneficio que le dieron a Bautista

Sin dudas, este martes por la noche se vivió una gala de nominación atípica en Gran Hermano, ya que uno de los jugadores pudo ver los votos de todos sus compañeros. Así, se armó flor de lío.

De este modo, Gran Hermano vivió una gala de nominación atípica, porque Bautista consiguió un mega beneficio: pudo ver los votos de todos. Luego en la cocina, Bautista estaba explicando lo que había vivido en el SUM y la hermanita platense Virginia expresó su fuerte malestar con la producción del reality por este motivo: “Me parece mal, y lo voy a ir a hablar con Gran hermano. Me parece para el ort…”, lanzó Virginia Demo. “Es parte del juego, Vir”, contestó Bautista.

“No, pero me parece para el ort…. Siempre lo mismo, ¿me entendés? O sea, no hay nada limpio. Y después se enojan, claro, después se enojan cuando unos hacen complot. Es una mier…. Me parece mal, me parece para el ort…, o sea, sí, te lo digo Gran Hermano y te lo voy a decir en el confesionario también”, remarcó la participante de La Plata.

En este sentido, Zoe coincidió con Virginia y señaló: “Igual tiene razón, o sea, limpio de eso no hay nada”. Mientras que Bautista consideró: “Es que en realidad, por eso dijo que es un mega beneficio, porque realmente lo es”.

“Eso no es un beneficio, eso es cagar al resto de la gente. Me parece malísimo pero bueno viene pasando todo esto”, sentenció Virginia Demo y manifestó: “Encima soy líder y entonces por eso te digo que es toda una mier... No te dan ganas de hacer estrategia, no te dan ganas de nada. Venimos de dos placas del ort…, entonces me parece para el cul...”.

Por último, vale recordar que, esta semana la placa quedó de la siguiente manera: Emmanuel, Bautista Furia, Coty y Martín. Luego de romperse una hegemonía, Virginia es la líder de esta semana que tendrá la tarea de desarticular la placa armada.