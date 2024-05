Reflexión con sabor a indirecta de Sabrina Rojas para su cumple : "Hace unos meses, la vida se me está poniendo más buena"

Sin dudas, el 2024 empezó agitadísimo para Sabrina Rojas: separación definitiva del Tucu López y conflictos con Luciano Castro, i

Ahora, la actriz fue buscando el modo de bajar las tensiones y tener un poco de paz. Y al parecer, lo consiguió porque este 6 de mayo, fecha en que recibe a sus 44 años, hizo una reflexión en las redes donde focaliza justamente en los logros que ha tenido el último tiempo.

"Hola 44 me arrogaste, impensadamente sola e inimaginablemente plena. Llegaste siendo más yo que nunca, sintiéndome toda poderosa y orgullosa de mi, tengo todo lo que soñé. No necesito nada más", comenzó diciendo en su texto que remató con una apuesta más poderosa aún: "Soy muy feliz porque desde hace varios meses la vida se me fue poniendo más buena. Así que 44 no te pido más que seguir así. Feliz cumple y feliz todo para mi".

Así, en estas breves líneas, reivindico su soltería y sus decisiones, dejando de lado incluso sus propios prejuicios y demostrando que está disfrutando a pleno de este gran momento.

Por otra parte, hace tiempo que se viene rumoreando que Sabrina tiene un affaire con Ulises Bueno. La actriz lo ha desmentido muchas veces aún cuando fueron apareciendo fotos que la mostraban a pleno en todos los recitales del artista. Ella advirtió que esas imágenes iban a surgir muchas imágenes como esa, pues es fanática confesa del cordobés.